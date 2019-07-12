Türk-Rus Toplumsal Forumu toplantısı sona erdi

ST. PETERSBURG (AA) - Türk-Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, "Türkiye ve Rusya arasında gelişmekte olan siyasi ve stratejik boyuttaki ilişkileri, toplumsal, kültürel, beşeri boyutta destekleyen, tahkim eden bu forumun çalışmaları, önümüzdeki süreçte hem halklarımızı kaynaştıracak hem de ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin kalıcı temellere oturmasını sağlayacaktır." dedi.

Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumunun 5'inci toplantısının kapanışının ardından, forumun Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova ile ortak basın açıklaması yaptı.

Ahmet Berat Çonkar, forumun hem kapsamı hem içeriğinin ciddi anlamda genişlediğini, kalitesinin de yükseldiğini belirterek, pek çok farklı alanda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar her alanda gerçekleştirilen projeleri devam ettireceklerini ve bunlara yeni projeler ekleyeceklerini dile getiren Çonkar, "Bir sonraki foruma kadar toplumumuza, insanımıza dokunan aktiviteler gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

St. Petersburg'da yapılan bu toplantının ciddi plan ve gayret neticesinde kapsamlı çalışmalara imkan verdiğini söyleyen Çonkar, şu değerlendirmede bulundu: