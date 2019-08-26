Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Şahin: “Velilerimiz TSE markalı ürünleri tercih etsin"

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Çocuklarımızı kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir” dedi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrenci ve velilere okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken konularla ilgili hatırlatma ve uyarılarda bulundu. Çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen ürünlerin sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getireceğini söyleyen Şahin, “2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemeleri satışa sunulmaktadır. Reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünleri satılmaktadır. Bu ürünlerden bir kısmı markasız ya da üretim yeri belirsiz ürünler olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünler sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirmektedir” diye konuştu.

Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin kullanıcılar için başta hijyen kaynaklı olmak üzere sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığını anlatan Şahin, “Velilerimizin bu risklere karşı çocuklarımızı korumak için okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemler vardır. Bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebilir. Bu testlerin sonucunda ürünün standarda uygun olduğu, üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillenir. Okul alışverişlerinde velilerimizin özellikle dikkat etmesi gereken marka TSE Markası’dır” ifadelerini kullandı.

TSE Markası hakkında bilgiler veren Şahin, “TSE Markası, 1964 yılından bu yana ürün belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen ve ürünün standartlarda öngörülen güvenlik şartlarıyla birlikte performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu gösteren işarettir. Bir ürünün üzerinde TSE Markası bulunması, bu ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, ürünün TSE laboratuvarlarında test ve muayenelerden geçtiğini göstermektedir. Tüm tetkikler sonunda standarda uygunluğu tespit edilen ürünler TSE Markası kullanmaya hak kazanmaktadır. Dolayısıyla TSE Markası, hem ürünlerin ilgili standarda uygunluğunun hem de sağlıklı, güvenli ve kaliteli olduğunun tescili anlamına gelmektedir” dedi.

CE işareti konusunda da bilgilendirme yapan Şahin, “Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka marka ise CE işaretidir. CE işareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı sağlayabilmek adına belirli mallarda bulunması zorunlu olan bir işarettir” şeklinde konuştu.