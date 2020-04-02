Türk Tabipler Birliği'nden Cemil Taşcıoğlu için saygı duruşu çağrısı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Taşcıoğlu'nun tedavisi bir süredir devam ediyordu.
Vefat haberini oğlu Onur Taşcıoğlu Çarşamba akşamı sosyal medya hesabından duyurdu.
BAKAN KOCA'NIN SESİ TİTREDİ
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Sayın Cemil Taşcıoğlu için Allahtan rahmet diliyorum. Kendisi çok iyi bir insandı. Görevi başında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.
Sesinin titrediği görülen Koca, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Taşcıoğlu'nu "dostu olmaktan gurur duyduğu bir hekim" olarak nitelendirdi.
Taşcıoğlu için Türk Tabipler Birliği'nden çağrı geldi. Sağlık çalışanlarını 12.00'de 1 dakikalık saygı duruşuna davet eden TTB, şu ifadelere yer verdi;
"Türkiye’nin bütün sağlık kurumlarında, Perşembe saat:12.00’de fiziksel mesafe korunarak tek tek yapılacak 1 dakikalık saygı duruşu ile değerli hocamız Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu’nu anıyoruz."
İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşcıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.
Taşcıoğlu’nun ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyordu.
Taşcıoğlu "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri” ve “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlı kitapların da yazarıydı
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