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Türk Tabipleri Birliği'nden yetkili kurumlara 'koronavirüs' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Türk Tabipleri Birliği, İran sınırına kadar dayanan 'koronavirüs' tehdidine ilişkin açıklama yaptı. TTB tarafından, alınabilecek önlemler konusunda yetkili kurumlara çağrı yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği'nden yetkili kurumlara 'koronavirüs' çağrısı

İran'da vaka ve ölü sayısında yükseliş yaşanan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye, dünden itibaren gümrük kapıları ile İran'dan gelecek uçuşları tedbiren geçici olarak askıya aldı. İran'a en yakın il konumundaki Van'da da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Komşuda yaşanan gelişmeler vatandaşları da tedirgin etti.

Türkiye sınırına dayanan koronavirüs vakalarıyla ilgili Türkiye Tabipleri Birliği'nden de yetkili devlet kurumlarına çağrı niteliğinde bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Gereksinim durumunda yardıma hazır olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz' denilerek alınabilecek bazı önlemlere de dikkat çekildi.

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Van’da yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve koronavirüs hastalığı şüphesi ile karantina altına alınan yurttaşların test sonuçlarının negatif çıktığını, koronavirüse ait bir bulguya rastlanmadığını sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların halkı hızlı, doğru ve tam olarak bilgilendirmesinin paniğe neden olabilecek spekülatif haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek açısından kritik önemde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kişisel korunma önlemleri hakkında toplumun yaygın biçimde bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle de işbirliği yapmasının değerli olduğuna inanıyoruz.

"KORUYUCU TIBBİ MALZEME BİR AN ÖNCE YETERLİ HALE GETİRİLMELİDİR"

Alandan edindiğimiz bilgiler sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını göstermektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarından İran ile komşu illerden başlamak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu tıbbi malzeme ve ekipmanların stokları bir an önce yeterli hale getirilmelidir.

Hastalığın tanısı acil olduğundan etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturulmuştur.

Gereksinim durumunda yardıma hazır olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Türk Tabipleri Birliği

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