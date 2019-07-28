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Türk Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar Barselona'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Açık deniz eğitimi alan 220 askeri öğrencinin bulunduğu TCG Bayraktar gemisi İspanya'nın Barselona limanına geldi

MADRİD (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3. sınıf öğrencilerinin açık deniz eğitimi aldığı Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar, İspanya'nın Barselona kenti limanına yanaştı.

Moll Barselona Nord Limanı'na bu sabah gelen yaklaşık 139 metre uzunluğundaki TCG Bayraktar (L-402) gemisinde, Deniz Harp Okulundan 220 öğrencinin de olduğu 400 mürettebat yer alıyor.

Askeri yetkililerden alınan bilgilerde, Arnavutluk ve İtalya liman ziyaretlerinden sonra İspanya'ya gelen gemideki öğrencilerin, toplamda 29 gün süren açık deniz eğitimleri süresince taktik manevralar, seyir, yangın ve yara savunma ile makine ve gemicilik eğitimleri alacağı bildirildi.

Barselona limanında 29 Temmuz'da halkın ziyaretine açılacak TCG Bayraktar'ın 30 Temmuz'da buradan ayrılacağı bilgisi verildi.

Askeri öğrencilerin eğitiminin 9 Ağustos'ta Muğla'da son bulması öngörülüyor.

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Barselona İspanya milli savunma üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu TCG Bayraktar Gemisi

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