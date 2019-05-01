Türk tekstil makine sanayi temsilcileri Özbekistan'da

Türk tekstil makine sanayi temsilcileri, Taşkent'te Özbek tekstilcilerle bir araya geldi.

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ve Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği tarafından Taşkent'te tekstil sanayide Özbek-Türk işbirliğinin yeni imkanları konulu çalışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıya TEMSAD üyeleri ve çok sayıda Özbek tekstil sanayi temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde çok sayıda Türk iş insanının Özbekistan'ı ziyaret ederek iş görüşmeleri yaptığını, Türk şirketlerinin ayrıca ülkede düzenlenen fuarlara da büyük katılım sağladığını belirtti.

Geçen sene Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yüzde 40 artışla 2 milyar doları aştığını aktaran Er, hedeflerinin, karşılıklı ticaret hacmini ilk etapta 5 milyar dolara, daha sonra da 10 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.

TEMSAD Başkan Yardımcısı Numan Gürel ise 1998'de 10 üye ile faaliyetine başlayan derneğin günümüzde 200'e yakın üyeye ulaştığını kaydetti.