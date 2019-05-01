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Türk tekstil makine sanayi temsilcileri Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği üyeleri, Taşkent'te Özbek tekstilcilerle bir araya geldi

Türk tekstil makine sanayi temsilcileri, Taşkent'te Özbek tekstilcilerle bir araya geldi.

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ve Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği tarafından Taşkent'te tekstil sanayide Özbek-Türk işbirliğinin yeni imkanları konulu çalışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıya TEMSAD üyeleri ve çok sayıda Özbek tekstil sanayi temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde çok sayıda Türk iş insanının Özbekistan'ı ziyaret ederek iş görüşmeleri yaptığını, Türk şirketlerinin ayrıca ülkede düzenlenen fuarlara da büyük katılım sağladığını belirtti.

Geçen sene Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yüzde 40 artışla 2 milyar doları aştığını aktaran Er, hedeflerinin, karşılıklı ticaret hacmini ilk etapta 5 milyar dolara, daha sonra da 10 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.

TEMSAD Başkan Yardımcısı Numan Gürel ise 1998'de 10 üye ile faaliyetine başlayan derneğin günümüzde 200'e yakın üyeye ulaştığını kaydetti.

Gürel, Özbekistan ile işbirliklerinin devam ettiğini, ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Amacımız, kardeş Özbekistan'a sadece makine satmak değil, belki de uzun yıllar boyunca tekstil makine ve aksesuar sanayi alanında biriktirdiğimiz deneyim ve tecrübelerimizi kardeşlerimizle paylaşmak ve ülkede tekstil makine sanayi sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktır." dedi.

Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği Başkan Yardımcısı Anvar Karayev de son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini, Türkiye'nin Özbekistan'ın en büyük ortaklarından biri olduğunu ve amaçlarının her alanda gelişen Özbek-Türk ilişkilerini tekstil sanayi sektöründe de pekiştirmek olduğunu dile getirdi.

Karayev, Türkiye'nin tekstil ve tekstil makine sanayi sektörlerinde büyük bilgi ve birikime sahip olduğunu vurguladı, Türkiye'nin bu alanlardaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini kaydetti.

TEMSAD faaliyetine ilişkin tanıtım filminin de gösterildiği toplantının ardından Özbek ve Türk iş insanları arasında ikili iş görüşmeleri düzenlendi.

Türk tekstil makine sanayi heyeti ülkedeki temasları kapsamında yarın Semerkant'ta Özbek iş insanlarıyla bir araya gelerek iş görüşmeleri yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan tekstil TEMSAD

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