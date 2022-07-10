Türk Telekom internet altyapı başvurusu ve takibi nasıl yapılır? Türk Telekom TTNET internet altyapısı yok, ne yapmalıyım?

İnternet kullanımı hemen her alanda bir ihtiyaç haline gelmektedir. İnternet altyapısının bulunmadığı bölgelerde veya yeni inşa edilmiş binalarda kişiler başvuru yaparak bu çalışmaları başlatabilmektedir. Türk Telekom altyapı başvurusu ile işlemleri başlatıp aynı zamanda bu başvurunun takibi de yapılabilir.

Türk Telekom altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Bulunduğunuz bölgede Türk Telekom internet altyapısı yok ise Türk Telekom altyapı başvurusu yapmanız gerekir. Böylelikle Türk Telekom altyapı başvuru süreci ile ilgili gerçekleştirmeniz gereken adımları tamamlamış olursunuz. Peki Türk Telekom altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Bulunduğunuz yerde Türk Telekom altyapı başvurusu için gereken adımlar şu şekilde sıralanır:

İlk olarak altyapı talebi için bir dilekçe yazın.

Yazmış olduğunuz dilekçeyi bulunduğunuz bölgenin Telekom müdürlüğüne teslim edin. Altyapı başvurusu için yazılan dilekçeyi CİMER veya BTK ile de iletebilirsiniz. Ancak Telekom müdürlüğüne yapılan başvurular daha hızlı sonuç verir.

Dilekçeyi teslim ettikten sonra takip numarasını alın.

Dilekçenizin aynı zamanda bağlı olduğunuz bölgenin muhtarlığına teslim edebilirsiniz.

Bulunduğunuz bölge Büyükşehir ise ayrıca Büyükşehir Belediyesinde bulunan altyapı koordinasyon birimine başvurunuzu teslim etmeniz gerekmektedir.

İşlemleri sıralı bir şekilde yaptığınızda başvuru süreciniz tamamlanmış olacaktır.

Türk Telekom TTNET internet altyapısı bulunmayan bölgelerde internet kullanımı için gerekli yerlere başvuru yapmanız gerekmektedir. Bunun için ilk olarak bir dilekçe yazarak Telekom müdürlüğüne iletmeniz gerekecektir. Eğer bir bina için internet altyapı dilekçesi yazıyorsanız ve binada sizin gibi internet altyapı talebinde bulunan kişiler varsa onlarla birlikte dilekçeyi hazırlayıp başvuru yapmanız sürecin daha hızlı bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır. Yapılan başvuru değerlendirmeye girecek ve işlemler buna göre başlatılacaktır.

Ayrıca başvuru yaptığınız bölgede bir internet altyapısı mevcut ise ve internetin hızının yükseltilmesini istiyorsanız Türk Telekom fiber internet başvurusu yapmalısınız. Dilekçe yazarken bu ayrıma dikkat etmeli ve dilekçeyi buna göre yazmalısınız. Daha açık bir ifade ile eğer internet altyapınız bulunmuyorsa bunu belirtmeli ve internet altyapınız mevcut ama fiber internet olarak değişmesini istiyorsanız başvuruyu buna göre yapmalısınız.

Türk Telekom altyapı başvuru takibi nasıl yapılır?

Türk Telekom internet hizmetinden yararlanmak için altyapı başvurusunda bulunmak gerekir. Bu başvuru sonrasında internet tarayıcısı aracılığı ile online işlemler sayfasına ulaşılır ve başvuru takibi gerçekleştirilebilir. Bunun için aşağıdaki adımları izlemek gerekir:

Türk Telekom altyapı başvuru takibi, Türk Telekom'un sunduğu online işlemler hizmetinden yararlanılarak yapılabilir. Bunun için online işlemler > Başvuru takibi sayfasına ulaşmak gerekir. Başvuru takibi sayfası linki için buraya tıklayın.

Açılan sayfanın sol kısmında Yeni Abonelik Başvurusu ve Başvuru Takibi seçenekleri yer alır. Bu seçeneklerden Başvuru Takibi butonuna tıklayın. Ardından kişisel bilgilerin girilebileceği bölümlere sırası ile T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numarası bilgilerinizi yazın.

Bilgiler girildikten sonra 'Sorgula' butonuna tıklayın.

Sırasıyla gerçekleştirilen bu adımların ardından altyapı başvuru takibi ile ilgili istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Türk Telekom altyapı takibi için başvuru sırasında verilen takip numarası da kullanılabilir. Bunun dışında başvuru sonrası talep ettiğiniz internet altyapısı hizmetini sağlayacak olan Türk Telekom firması yetkilileri gerekli bilgilendirmeyi sizinle iletişime geçerek ya da SMS göndererek yapacaktır.

Türk Telekom altyapı çalışmaları ne kadar sürer?

Altyapı çalışmalarının ne kadar süreceği ile ilgili net bir süre söylemek mümkün değildir. Verilen dilekçe ilk önce değerlendirme sürecine girmektedir. Çalışmaların süresi ise taleplere göre değişmektedir. Yaklaşık olarak 1-2 ay içerisinde sonuçlanan çalışmalar mevcuttur.



