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Vodafone internet altyapı başvurusu ve takibi: Vodafone fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

10.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknoloji ile birlikte internet, hemen her alanda sıklıkla kullanılan bir araç haline geldi. Ev ve iş yaşantısında internet kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca resmi kurumlarda yapılacak olan işlemler internet ile birlikte daha da hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Sabit internetin kullanılabilmesi için bölgede bir internet altyapısı mevcut olmalıdır. Aksi takdirde altyapı başvurusu gerçekleştirilmesi gerekir. Vodafone altyapı başvurusu ve takibi nasıl yapılır?

Vodafone internet altyapı başvurusu ve takibi: Vodafone fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

İnternet altyapısı, bulunduğunuz bölgede halihazırda olan ağ bağlantılarının kullanıma hazır olmasıdır. Sabit internet kullanımının artmasıyla beraber internet altyapısına duyulan ihtiyaç da aynı oranda artmaktadır. Fiber internet ise günümüzde en hızlı internet kullanımı sağlayan bir iletişim teknolojisidir. Vodafone altyapı başvurusu ve takibi için neler gereklidir? Vodafone fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Vodafone altyapı başvurusu ve takibi

Ülkemizde internet altyapı hizmeti sağlayan firmalardan biri olan Vodafone, sabit internet hizmeti vermektedir. Vodafone altyapı sorgulama işleminden sonra kullanıcılar, talep ettikleri yönde altyapı başvurusu yapabilmektedir. Yapılan sorgulama işlemi sonrası Vodafone internet altyapısı yok gibi bir cevap ile karşılaşıyorsanız talep ettiğiniz yönde bir dilekçe hazırlayıp başvuru işlemi başlatabilirsiniz. Bu başvuru sonrası işlemin takibini yapmak mümkündür. Vodafone altyapı başvurusu yapabilmek için bazı adımları takip etmeniz gerekmektedir. Bunlar;

  • İlk olarak talebinizi en açık şekilde ifade ettiğiniz bir dilekçe yazın.
  • Yazmış olduğunuz dilekçeyi bağlı olduğunuz bölgenin Telekom Müdürlüğü’ne iletin. Ek olarak yazmış olduğunuz dilekçeyi BTK üzerinden de online bir şekilde iletebilirsiniz.

Bu işlemler ile birlikte başvurunuzu tamamlayabilir ve altyapı talebinizi oluşturabilirsiniz. Eğer binada sizinle aynı altyapı talebinde bulunan başka kullanıcılar var ise bu durum süreci biraz daha hızlandırabilir. Başvurunuzu yaparken dilekçenizi bu şekilde oluşturmanız önemlidir.

Vodafone internet altyapısı başvuru işlemi Vodafone.com.tr üzerinden yapmış olduğunuz sorgulama sonrasında size en uygun olan altyapı paketleri ile de gerçekleştirmeniz mümkündür. Ek olarak Vodafone Müşteri Hizmetleri ile bir başvuru talebi oluşturmanız da mümkündür. Ayrıca Vodafone altyapı hizmeti, Turkcell Superonline aracılığı ile de sağlanabilmektedir. Bu sebeple başvuru taleplerinizi bu firma ile iletişime geçerek yapabilirsiniz.

Ayrıca Vodafone fiber internet altyapı başvurusu ile birlikte bulunduğunuz bölgeye veya yeni taşınacağınız bina için bir başvuru yapabilmeniz mümkündür. Başvuru sonrasında firma tarafından bir ekip yönlendirilir. Gelen ekip ilk olarak talep ettiğiniz bölgede bir çalışma başlatır ve altyapı uygunluğuna bakar. Daha sonra altyapı talebinize olumlu veya olumsuz olarak geri dönüş sağlanır.

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Vodafone altyapı başvuru süreci

Vodafone altyapı başvuru takibi için başvuru yaptığınız bölgede belirli aralıklar ile tekrardan altyapı sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca başvuru sonrasında başvuru yaptığınız internet sağlayıcısı olan firma sizinle iletişime geçebilir veya kısa mesaj ile size gerekli bilgileri verebilir.

Altyapı başvuru işlemlerinin ne zaman sonuçlanacağı net bir şekilde bilinmemektedir. Bu süre talep etmiş olduğunuz işlemini sürecini de belirler.

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internet Vodafone
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