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Türk Telekom’dan GByte bolluğu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

Cep telefonu ile internette bol bol gezinmek isteyenlere müjde! Türk Telekom’un Efsane Tarifeleri 20 GB’a kadar internet seçeneğiyle kullanıcılarını dijital dünyanın yıldızı yapacak fırsatlar sunuyor.

Türk Telekom’dan GByte bolluğu

Türk Telekom’un iletişimdeki sınırları kaldırmak üzere sunduğu Efsane Tarifeleri ile 1000 dakika ve 1000 SMS’in yanı sıra her türlü ihtiyaca hitap edecek bol gigabyte’lı internet seçenekleri bulunuyor. Türk Telekom, “Cep telefonumdan doya doya müzik de dinlerim, dizi de seyrederim, online oyun da oynarım” diyen kullanıcıları için 8 GB’dan 20 GB’a kadar 3 farklı tarife seçeneği sunuyor.

Efsane tarifelerin fiyatları şöyle:

1000 dk +1000 SMS + 8GB: 29TL
1000 dk +1000 SMS + 12GB: 35TL
1000 dk +1000 SMS + 20 GB: 45TL

Sınırsız e-dergi

Türk Telekom’a yeni abone olan ya da numarasını taşıyan kullanıcılar, Efsane tarifelerle birlikte e-dergi uygulamasını da internet paketinden düşmeden kullanma şansını elde ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom internet

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