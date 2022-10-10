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Türk Telekom internet ayarları: iOS ve Android telefonlar için Türk Telekom mobil internet ayarları nasıl yapılır?

10.10.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom kullanıcılarının interneti kullanabilmek için uygulamaları gereken bazı adımlar var. Bunlar iOS ve Android platformlarına özel olarak ikiye ayrılır. Mobil internet ayarlarını yaptığınızda internete istediğiniz gibi erişim sağlayabilirsiniz.

Türk Telekom internet ayarları: iOS ve Android telefonlar için Türk Telekom mobil internet ayarları nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Telefon internet ayarları nasıl yapılır?
  • Türk Telekom APN ayarları
  • Türk Telekom internet hızlandırma

Türk Telekom internet ayarlarını gerçekleştirebilmek için size vereceğimiz adımları atlamadan uygulamanız gerekir. Adımları eksiksiz uyguladığınız takdirde internet ayarlarınız yapılmış olacaktır. Böylece ihtiyacınız olduğunda paketiniz mevcutsa internetinizi gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz.

Telefon internet ayarları nasıl yapılır?

Türk Telekom internet ayarları alma için telefonunuzdan "999#" numaralarını tuşlamanız gerekir. Bunun yerine isterseniz AYAR yazarak 9999 numarasına kısa mesaj da gönderebilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde, telefonunuzun marka ve model bilgileri eğer sisteme kayıtlı ise, telefonunuzun ilgili bilgileri ekranınızda görüntülenir. Bu da 'Servis Ayar' başlığı ile tarafınıza ulaşır. Eğer telefonunuzun kaydı sistemde yer almıyor ise bu durumda manuel ayar kodları tarafınıza iletilir. Servisten size ulaştırılan tüm ayarlar ise ücretsiz gerçekleştirilir.

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Türk Telekom APN ayarları

Android telefonlar için Türk Telekom şebeke ayarları yapmak oldukça kolaydır. Android telefonlarınız için internet ayarlarını yapmak istiyorsanız Türk Telekom erişim noktası ayarları adımlarını izlemeniz gerekir:

  • Öncelikle Ayarlar menüsüne girin.
  • Ayarlar menüsünden "Mobil Ağlar" seçeneğine tıklayın.
  • Mobil Ağlar'dan "Erişim Noktası Adları"na dokunun.
  • Son olarak "Ekle" butonuna basın.

Türk Telekom ağ ayarlama adımlarını gerçekleştirdiğinizde ilgili bölümlere şunları girmeniz gerekmektedir:

  • İsim: Türk telekom internet
  • mcc: 286
  • mnc: 03
  • apn: internet
  • user: boş bırakın
  • server: boş bırakın
  • password: boş bırakın
  • mmsc: boş bırakın
  • type: default

Türk Telekom servis ayarlarını eksiksiz şekilde ilgili bölümlere girdiğiniz takdirde artık internetiniz kullanıma açılacaktır. Böylece dilediğiniz gibi internette gezinebileceksiniz.

iPhone ve iPad için ise Türk Telekom internet yapılandırma ayarları biraz daha farklı işler. İşletim sisteminin farklılığından dolayı girmeniz gereken menüler de farklıdır. iPhone cihazlarınızda Türk Telekom hat ayarları yapmak istiyorsanız, işlem Android işletim sistemine sahip cihazlara göre daha basittir:

  • Öncelikle "Ayarlar" seçeneğine dokunun.
  • "Ayarlar" menüsünden "Hücresel alanı"na giriş yapın.
  • Son olarak buradan "Hücresel Veri"ye basın.

Türk Telekom hat ayarları adımlarını izledikten sonra Hücresel Veri seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekir. İlgili özelliği aktif ettikten sonra Kişisel Erişim Noktası ve Hücresel Veri'nin altında yer alan APN seçeneğine girin. Bu bölümdeki ilgili yere 'internet' yazın ve internet ayarlarınızı tamamlayın.

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Türk Telekom internet hızlandırma

Telefonunuzun internetinin yavaş olmasından şikayetçiyseniz de uygulamanız gereken birtakım adımlar var. Türk Telekom internet hızlandırma adımları şu şekilde işliyor:

  • Cihazınızı yeniden başlatın.
  • Bulunduğunuz konumda değişiklik yapın.
  • Cihazınızın uygulamalarını kontrol edin.
  • VPN kullanmayın.
  • Son olarak fiziki sorunları kontrol edin.
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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom
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