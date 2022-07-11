Türk Telekom ödemeli arama nasıl yapılır? Türk Telekom operatörde nasıl ödemeli atılır?

Türk Telekom ödemeli arama yöntemi, operatör kullanıcıları için önemli bir hizmettir. Türk Telekom ödemeli arama kodu, arama ücretinin aranan kişi tarafından ödemesine dair talep oluşturulduğu sistemdir. Türk Telekom ödemeli arama yönteminde arama ücreti, aranan kullanıcının faturasına yansır. Türk Telekom ödemeli arama nasıl yapılır?

Türk Telekom kullanıcıları aynı operatör kullanıcılarıyla ödemeli arama gerçekleştirme imkanına sahip. Türk Telekom hattından başka bir operatör hattına ödemeli arama yapılması mümkün değildir. Türk Telekom hat kullanıcıları bakiye yetersizliği gibi durumlarda ödemeli arama yöntemini kullanabilir.

Türk Telekom'da ödemeli arama nasıl atılır?

Türk Telekom ödemeli çağrı atma işlemleri için bazı adımların takip edilmesi gerekir. Türk Telekom ödemeli arama, aşağıdaki adımlarla yapılır:

Türk Telekom’dan ödemeli çağrı, SMS ile yapılır. Cep telefonu üzerinden “mesajlar” bölümüne tıklanır. Mesajların olduğu alandan “yeni mesaj” seçeneğine tıklanarak, arama yapılacak numara girilir. Mesaj girildikten sonra 9696’ya SMS gönderilir. Aranan kişinin onayı ve kabulüyle birlikte telefon çaldığında ödemeli arama işlemi gerçekleşmiş olur.

Türk Telekom ödemeli çağrı atmak için ilk olarak aramaların gerçekleştiği alana giriş yapılır. “9696” kodu arama bölümüne girilip arkasından aranacak kişinin numarası yazılır. Aranacak kişinin numarası yazılırken en başa sıfır eklenmez.

Ödemeli arama yapmak için diğer tercih edilebilecek yöntemdeyse ilk olarak “arama” bölümüne giriş yapılır. “Arama” bölümünden “135” butonlarına tıklanır. Butonlara tıklandıktan sonra arama yapılacak numara yazılır. Ödemeli arama yapılması için mutlaka numaranın sonuna “#” tuşu eklenir. “#” tuşundan sonra arama kolayca gerçekleştirilir. İşlem gerçekleştikten sonra telefona bilgilendirme mesajı gelir. Aranan kişi ödemeyi onaylarsa, görüşme gerçekleşir.

Türk Telekom beni ara mesajı

Türk Telekom ödemeli çağrı atma işlemi için “beni ara mesajı” atılabilir. Türk Telekom Beni Ara Mesaj Servisi sayesinde operatör kullanıcıları birbirleriyle daha kolay iletişime geçer. Türk Telekom hattında bakiye sıkıntısı yaşayanlar beni ara mesajı yöntemini kullanarak diledikleri kişiye ulaşır. Türk Telekom Beni Ara Mesaj Servisi, ücretsizdir. Türk Telekom kullanıcıları beni ara mesaj servisiyle görüşmelerini ek ücret ödemeksizin gerçekleştirir. Kullanıcılar Türk Telekom beni ara mesajı hizmetinden günlük olarak 5 defa yararlanabilir.

Türk Telekom beni ara mesajı;

Telefonun arama ekranına “12505XX XXX XXXX#” şeklinde tuşlanmasıyla gerçekleşir.

Cihazın mesajlar bölümüne aranmak istenen kişinin numarası yazılır. Mesaj kısmına aranacak kişinin numarası yazıldıktan sonra 5767’ye SMS gönderilir.

Türk Telekom ödemeli aramaya açma ve kapatma

Türk Telekom ödemeli aramalara iki şekilde açılır. Türk Telekom hattını ödemeli aramaya açmak için 1251# arama tuşlarına basılır. Diğer yöntem için önce mesaj bölümüne girilir. Mesaj kısmına AC yazıp 5767’ye SMS gönderilir. Türk Telekom kullanıcıları 10 tane numarayı bloke edebilir. Numaraların bloke olması ya da blokenin kaldırılması için telefonda arama tuşlarının olduğu alana girilir. Aramaların yapıldığı alan 1250*5XXXXXXXXX# şeklinde tuşlanır. 10 üzerinde numara bloke edilmek istendiği kullanıcıya uyarı mesajı alır.

Türk Telekom hat sahibi istediği zaman ödemeli aramalara hattını kapatabilir. Türk Telekom ödemeli aramalara kapatma işlemi, 1250# olarak gerçekleşir. Türk Telekom hattını ödemeli aramalara kapatmak için “IPTAL” yazılıp 5767’ye kısa mesaj gönderilir. Türk Telekom kullanıcıları, ödemeli arama atamama sorunuyla karşılaşabilir. Ödemeli arama sorununun çeşitli sebepleri vardır. En yaygın sebepse aynı numaraya sürekli ödemeli çağrı atılmasıdır.



