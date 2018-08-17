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Türk Telekom ve Vestel yerli ürünler için iş birliği yapacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

Türk Telekom ve Vestel, yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik amacıyla iş birliği anlaşması yaparak güçlerini birleştirdi.

Türk Telekom ve Vestel yerli ürünler için iş birliği yapacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünleri yerine yerli ürünleri kullanma çağrısının ardından bir hamle de Türk Telekom ile Vestel’den geldi. Türk Telekom ve Vestel, yılsonunda çıkarmayı planladıkları Vestelcell ürününe yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.

İki büyük firmanın güçlerini birleştirecek anlaşma kapsamında Vestel, bini aşkın mağazasında Vestel Venus akıllı telefonlarının satışını Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirecek. Vestelcell ile Vestel Venus akıllı telefonlarının satışına sene sonunda başlanması hedefleniyor.

Türkiye ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Türk Telekom olarak üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisine katma değer yaratacak milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projelerimizle devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin gurur kaynağı markalarından birisi olan Vestel ile işbirliğimizin ilk adımı olarak karşılıklı iyi niyet anlaşması imzaladık. Türkiye’nin her biri alanında lider iki milli değeri Türk Telekom ve Vestel’in güçlerini birleştirmesinden doğacak sinerji ile ülke menfaatleri doğrultusunda yerli ürün ve teknolojilerin kullanımını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
Dursun: Türkiye’nin iki milli devinin iş birliği ülke ekonomisine güç katacak

Türk Telekom-Vestel iş birliği kapsamında ilk etapta sunacakları Vestelcell hatların, yılsonundan itibaren bini aşkın Vestel mağazasında Vestel Venus akıllı telefonları ile birlikte cazip teklif ve avantajlarla satışa sunulacağını aktaran Dursun, “Elektronik ürün pazarında yerli ürünlerin daha çok tercih edilmesi ülke ekonomisine güç katacak. Türkiye’nin milli değeri Türk Telekom yerli ve milli ürün ve teknolojileri üretme, destekleme, kullanıma sunma konularında üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirerek sektöre örnek, devletine ve milletine destek olmayı kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

Kaynak: Teknolojioku

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