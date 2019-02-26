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Türk yapımı belgesele ABD'den en prestijli ödül

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bohemian Rhapsody'den Roma'ya yılın en beğenilen yapımlarının ödüllendirildiği ve Los Angeles’ta düzenlenen Motion Pictures Sound Editors (MPSE) Golden Reel Awards'da Red Bull Media House Türkiye ekibi tarafından hazırlanan belgesel ‘Searching For Sound’ Non-Theatrical Documentary dalında ödüle layık görüldü.

Türk yapımı belgesele ABD'den en prestijli ödül

İSTANBUL, (DHA)- Bohemian Rhapsody'den Roma'ya yılın en beğenilen yapımlarının ödüllendirildiği ve Los Angeles’ta düzenlenen Motion Pictures Sound Editors (MPSE) Golden Reel Awards'da Red Bull Media House Türkiye ekibi tarafından hazırlanan belgesel ‘Searching For Sound’ Non-Theatrical Documentary dalında ödüle layık görüldü.

Belgesel, Islandman projesi ile tanınan Tolga Böyük ve Hey! Douglas projesiyle sevilen VEYasin’in (Yasin Vural) Türk müziğinin köklerine yolculuğunu konu alıyor. Her yıl sinema sektöründe ses alanında en başarılı yapımları ödüllendiren ABD merkezli MPSE (Motion Picture Sound Editors) Golden Reel Awards’un ‘Tiyatro dışı Belgesel’ (Non-Theatrical Documentary) dalında kazananı Türk müziğin kökenine yolculuğu işleyen Red Bull Media House yapımı ‘Searching for Sound’ belgeseli oldu. Ses editörlüğü kategorisindeki en prestijli ödül olan MPSE’den büyük ödülle dönen belgeselde; Islandman projesi ile tanınan Tolga Böyük ve Hey! Douglas olarak bilinen müzisyen VEYasin, Türk müziğinin derinliklerini araştırıyor.

'SEARCHİNG FOR SOUND’ BELGESELİ HAKKINDA

Tolga Böyük ve VEYasin, 'Böyük Serüven' adını verdikleri maceralarında; müziklerini besleyen ve onlara ilham veren seslerin sırrını bulmak için Türkiye’den Orta Asya’ya uzanan bir yola çıkıyor. Başlangıç noktası olarak Cahit Berkay’ı seçen ikili, yolculuğun devamında aşıkların, şaman ayinleri yapan büyücülerin ve yerel müzisyenlerin kapılarını çalıyor. İlk kez 15 Şubat 2018'de Red Bull TV'de yayınlanan Searching For Sound belgeselini hem RedBull.com’dan hem de Red Bull Music& Culture Youtube kanalından izlenebilecek.

Bu yıl 66’ncısı düzenlenen törende, ‘Searching For Sound'ın yanı sıra Bohemian Rhapsody, Roma, Westworld, The Marvelous Mrs. Maisel gibi yapımlar da birçok kategoride ödüle layık görüldü.

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