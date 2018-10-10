Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

Haberde ismini açıklamayan yetkili gelişme ile ilgili olarak "Pulp Fiction filmi gibi" ifadesini kullandı.
Evlenmek için edinmesi gereken belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giden ve o günden beri ortada görülmeyen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili New York Times gazetesine konuşan üst düzey Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsoloslukta infaz edildiğini açıkladı.
İNFAZ TİMİ SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÖZEL TESTERE GETİRDİ
İsmini açıklamayan yetkili, Kaşıkçı’nın suikastının hızlı ve karmaşık bir operasyon şeklinde tamamlandığını ve Kaşıkçı’nın iki saat içerisinde öldürüldüğünü ifade etti. Suudi infaz timinin sadece bu cinayet için getirdiği testere ile Kaşıkçı’yı öldürüp parçalara ayrıldığını söyleyen yetkili yaşananların ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun filmlerine benzediğini “Pulp Fiction filmi gibi” sözleriyle aktardı.
KAŞIKÇI’NIN NİŞANLISI WASHINGTON POST’A YAZDI
Hatice Cengiz, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan nişanlısı Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili Washington Post gazetesine bir makale yazdı.
Kaşıkçı ile evlenmek üzere olduklarını ve son evrak işlemleri için İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gittiklerini belirten Cengiz, daha sonra nişanlısından haber alamadığını ifade etti. Cengiz yazısında, “Cemal, bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onları gözaltına almanın veya tutuklamanın uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını söyledi ve Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden ana vatanı olan Suudi Arabistan konsolosluğuna, içeride güvende olacağından şüphe etmeden girdi” ifadelerini kullandı. Hatice Cengiz, dışarıda üç saat bekledikten sonra korku ve endişe duymaya başladığını vurguladı.
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