TÜRK YILDIZLARI İSTANBUL BOĞAZI'NDA

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Güven USTA/İSTANBUL DHA
Türk Yıldızları, TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları, 7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi İstanbul semalarında bir gösteri düzenledi. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi. Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplananlar ilgiyle izledi.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Boğazda gösteri yapan Türk Yıldızları
-Türk Yıldızlarını izleyenler
Detaylar
Okuyucu Yorumları 0 yorum