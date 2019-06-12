HABER

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Amasya semalarında uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yoğunluk oluşturdu.

İlk olarak, başarısını uluslararası yarışmalarda kanıtlamış, cesur ve estetik hareketleriyle bilinen SOLOTÜRK uçağı havalandı. SOLOTÜRK'ün gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

Daha sonra dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisi gerçekleştirildi.

Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne kalp figürü çizdi.

Amasya Valisi Osman Varol, törende yaptığı konuşmada, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın pilot ve komutanlarını tebrik etti.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün milletin gururu olduğunu vurgulayan Varol, "Kendilerine gösterdikleri zahmet ve yüce Türk milletini gökyüzünde böyle güzel şekilde temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. 10 gün sürecek etkinliklerde bu coşkuyu aynı şekilde taşıyarak, milli mücadele ruhunun merkezlerinden Amasya'da bu kavramın hala sürdüğünü önce ülkemize sonra bütün dünyaya kanıtlayalım diyorum." ifadesini kullandı.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Kazada ölen İnanç ve İrem kardeşler toprağa verildiKazada ölen İnanç ve İrem kardeşler toprağa verildi
Karaçi’de sıcak hava dalgası su kıtlığını artırıyorKaraçi’de sıcak hava dalgası su kıtlığını artırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya Amasya Genelgesi Amasya Valisi Milli Mücadelenin 100. yılı Osman Varol Solotürk Türk Yıldızları

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.