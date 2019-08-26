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Türk Yıldızları zafer için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:27 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un ve Zafer Haftası’nın 97.

Türk Yıldızları zafer için havalandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un ve Zafer Haftası’nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı’na akın etti. Yüzlerce kişinin katıldığı akrobasi gösterisi dolayısıyla AKÜ giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri büyüledi. Vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile çok sayıda vatandaş izledi.
‘GÖSTERİYİ ÇOK BEĞENDİK’
Gösteriye aileleriyle birlikte katılan vatandaşlar Zafer Haftası coşkusunun önemine değindi. 3 yaşındaki oğlu ve eşiyle Türk Yıldızları gösterisini izleyen Muharrem Kankal, çok heyecan verici olduğunu söyledi. Kankal, "Özellikle uçakların karşılık birbirlerinin yanından geçmeleri bizde heyecan uyandırdı. Buraya ailemle geldim. Özellikle de küçük çocuğum için geldim" dedi.
‘AİLEMLE GELDİM’
Katılımın yoğun olması ve Türk Yıldızları’nın da muhteşem bir gösteri yapmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran izleyicilerden Mehmet Duran, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ailesiyle geldiğini anlatan Duran, "Eşim ve çocuklarımla geldim. Oğlum da gösteriyi çok iyi buldu." diye konuştu.
‘GÖSTERİ SONRASI PİLOT OLMAYA KARAR VERDİM’
Anne ve babasıyla gösteriyi izleyen Yağmur Bilgici (12), muhteşem bir gösteri olduğunu ve Türk Yıldızları ile gurur duyduğunu söyledi. Bilgici, Türk Yıldızları’na teşekkür ederek, gösteri sonrası pilot olmaya karar verdiğini ifade etti.
‘KAHRAMANLARIMIZLA ÖVÜNÜYORUZ’
Gösteriyi izlemek için Adana'dan gelen Ayhan Turgutalp da Türk Yıldızları’nın dünyada bir numara olduğunu ifade etti. Turgutalp, "Kahramanlarımızı izlemek çok keyif verdi. Çok mutlu olduk. Özellikle Afyonkarahisar'da büyük kahramanlıklar yaşandı. Bu kahramanlıkların yaşandığı Afyon'da olmak mutluluk verdi. Kahramanlarımızla övünüyoruz" dedi.

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Türk Yıldızları zafer için havalandıTürk Yıldızları zafer için havalandıTürk Yıldızları zafer için havalandıTürk Yıldızları zafer için havalandı

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