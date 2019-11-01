"TÜRKAK'ın kuruluşunun 20. Yılı" etkinliği Antalya'da gerçekleştirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TÜRKAK'ı sadece ulusal bir kurum olarak görmediklerini belirterek, "TÜRKAK özellikle Avrupa akreditasyon ailesinin önemli bir üyesi olmak zorunda. Çünkü Türkiye bir Avrupa ülkesi. Türkiye, ticarette ve rekabette AB'nin şu andan itibaren üyesi. Dolayısıyla akreditasyon çalışmaları AB ile uyumlu olmak durumunda." dedi.

Kaymakcı, Serik ilçesindeki bir otelde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından düzenlenen "TÜRKAK'ın kuruluşunun 20. Yılı" etkinliğinde, 20 yaşın gençlik ve dinamiklik yaşı olduğunu söyledi.

TÜRKAK'ın önemli projeleri gerçekleştireceğine inançlarının tam olduğuna işaret eden Kaymakcı, TÜRKAK'ın Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığına bağlı olmasının tarafsız ve profesyonel çalışması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye ile AB'nin 1996 yılında gümrük birliği kurduğunu anımsatan Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Bunun bir gereği olarak TÜRKAK'ı oluşturduk. Gümrük birliği denildiği zaman 1996'dan bu yana AB ülkelerine yaklaşık 1,3 trilyon avroluk bir ihracattan bahsediyoruz. AB ülkelerinden de bize aynı oranda bir ihracat söz konusu. Bu ticaret hacminin altında yatan gerçek akreditasyondur. TÜRKAK'ı sadece ulusal bir kurum olarak görmüyoruz. TÜRKAK özellikle Avrupa akreditasyon ailesinin önemli bir üyesi olmak zorunda. Çünkü Türkiye bir Avrupa ülkesi. Türkiye, ticarette ve rekabette AB'nin şu andan itibaren üyesi. Dolayısı ile akreditasyon çalışmaları AB ile uyumlu olmak durumunda."