Türkan Saylan kimdir? Türkan Saylan neden öldü? Türkan Saylan ne zaman vefat etti?

Türkan Saylan'ı sevenleri ölüm yıl dönümünde unutmadı. Üniversite eğitimini dermatoloji üzerine alan Türkan Saylan, bir tür deri hastalığı olan cüzzama (lepra) karşı geliştirdiği tedaviyle yüz binlerce kişiye deva oldu. Kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile özellikle kız çocuklarının eğitimine büyük katkı sağladı. İşte, Türkan Saylan'ın merak edilen hayatı...

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?

13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey ile (evlendikten sonra Leyla adını alan) İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğüydü.

Çocukluğunu İstanbul'un Kandilli semtinde geçirdi. Kandilli Kız Lisesi'nde mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1963 yılında tamamladı. 1964-1968 yılları arasında SSK Nişantaşı Hastanesi'nden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığını aldı.

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda Başasistanlığa başladı. 1971 yılında İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim gördü, 1974 yılında Fransa'da ve 1976 yılında İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yaptı, 1972 yılında doçent, 1977 yılında profesör oldu.

1982-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nı, 1981-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nü yürüttü.

1989 yılında, 'Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak' amacı ile oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucularındandır ve uzun bir süre genel başkanlığını yürüttü.

1990 yılında oluşturulan 'İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev aldı ve 1996 yılına kadar müdür yardımcılığı ile kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yaptı. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalıştı ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli oldu.

