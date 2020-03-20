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  4. Türkçe Koronavirüs haritası: 4. ölüm haberi geldi! Vaka sayısı artıyor!

Türkçe Koronavirüs haritası: 4. ölüm haberi geldi! Vaka sayısı artıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 10:28 | Son Güncelleme

Türkiye, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünyada hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var, kaç vaka ölümle sonuçlandı merak ediliyor. Bir kez daha vaka sayısında artış ve ölüm haberi raporlandı. Koronavirüsün etkilerini Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile takip edebilirsiniz.

Türkçe Koronavirüs haritası: 4. ölüm haberi geldi! Vaka sayısı artıyor!

Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip etmek istiyorlar. Türkiye'de vaka sayısı 359, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı ise 4 oldu.

TÜRKÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca koronavirüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

KORONA VİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

- 79 yaşındaki hasta koronavirüsü o ilaçla yendi: Araştırmacılar koronavirüse karşı aşı çalışmalarının yanı sıra sıtma, hepatit gibi başka hastalıkların tedavisinde etkili olan ilaç ya da maddeleri de test ediyor. Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen ilaç ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Remdesivir adlı ilaç İtalya’da koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.

- Tüm zamanların en çok konuşulan konusu koronavirüs salgını oldu: Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, medya takip kurumu Ajans Press’in araştırmasına göre tüm zamanların en çok konuşulan başlığı oldu.

- 'Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli': Türkiye’de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, kolonya ve dezenfektanlara rağbet arttı. Bazı fırsatçılar el dezenfaktanlarını merdiven altı üretirken, Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, vatandaşları uyardı. Kahrıman, standarda uygun olmayan bir dezenfektanın en az koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

- 'Cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı' iddiasına açıklama: Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

- Apple'ın patronu Tim Cook'tan İtalya'ya koronavirüs yardımı: Apple CEO'su Tim Cook koronavirüs için destek çağrısında bulundu. Tim Cook, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir tweet ile koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya için yardımda bulunacaklarını açıkladı.

TARİH TARİH KORONAVİRÜS SALGINI

Koronavirüs haritası sayfamızda 31 Aralık’ta Çin’de başlayan sürecin Türkiye’ye kadar nasıl uzandığını adım adım görebilirsiniz.

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