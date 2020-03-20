Türkçe Koronavirüs haritası: 4. ölüm haberi geldi! Vaka sayısı artıyor!

Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip etmek istiyorlar. Türkiye'de vaka sayısı 359, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı ise 4 oldu.

TÜRKÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca koronavirüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

- 79 yaşındaki hasta koronavirüsü o ilaçla yendi: Araştırmacılar koronavirüse karşı aşı çalışmalarının yanı sıra sıtma, hepatit gibi başka hastalıkların tedavisinde etkili olan ilaç ya da maddeleri de test ediyor. Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen ilaç ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Remdesivir adlı ilaç İtalya’da koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.