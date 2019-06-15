Türkçe öğrenen 50 yabancı öğrenciye sertifika

"Suriye, Irak, İran, Yemen, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Ukrayna, Brundi, Fransa, Tanzanya ve Rusya gibi birçok ülkeden gelip Türkçe öğrenen öğrencilerimiz var. Son iki yılda 200 öğrenci eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı." diyen Gül, 10 aylık bir Türkçe eğitimden sonra öğrencilerin akademik eğitim alabilecek seviyeye geldiğini bildirdi.

Türkçeye olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden DÜ Dış İlişkiler Ofis Başkanı ve Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Faruk Gökçe de üniversitenin yabancı öğrencilere her türlü imkanı sağlayarak Türkçeyi öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

Gökçe, şöyle konuştu:

"1400 yıllık bir tarihi olan Türkçe Orta Avrupa'dan, Balkanlardan, Çin Denizi'ne kadar çok büyük bir coğrafyaya yayılmış bir dil. Muazzam bir literatüre sahibiz. Böyle bir dilin mirasçıları durumundayız. İlk 10 dil arasında kendisine yer bulan, yaklaşık 250 milyon konuşucusuyla, Türk üniversitelerinin bu dili öğretmesi boynunun borcudur. DÜ'deki merkez Türkiye'nin saygın bir kurumu olarak yoluna devam edecektir. Modern sınıflarda eğitim veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha büyük bir aile olacağız."

Türkçe eğitimini tamamlayan öğrencilerden Ayauly Anuarbekova, Türkiye'ye ilk geldiğinde sadece birkaç kelime Türkçe bildiğini, şimdi Türkçeyi iyi bir şekilde konuşmayı öğrendiğini söyledi.

Bu imkanı sağladıkları DÜ'ye teşekkür een Anuarbekova, "Sizin sayenizde Türkçeyi daha çok sevmeye başladım." dedi.

Filistinli öğrencilerden İsmail Radi de Diyarbakır'da Türkçe öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Farklı ülkelerden birçok kişiyle burada tanıştık ve birlikte Türkçe öğrendik." diye konuştu.

