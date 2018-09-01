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Turkcell ve Huawei Samsun'da akıllı şehir için işbirliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 22:46 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: - "Türkiye'nin dijitalleşmesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planının bir parçası" - Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen: - "Türkiye ve dünya ekonomisi dijitalleşiyor ve artık daha akıllı hale geliyor. Bu dijitalleşmenin gerçekleşmesi için de artık akıllı ülkeler ve akıllı şehirlerin daha yaygın şekilde hayata geçmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yol gösterdiği şekilde önemli gereklilik" - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin: - "Bir çok şehirde olduğu gibi Samsun'un da en büyük problemi trafik olarak dikkati çekiyor. Bu sorunları çözmek için Huawei ve Turkcell ile anlaşmalar yaptık"

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Turkcell ve Huawei ile Akıllı Şehir İşbirliği protokolü imzaladı.

Samsun'da bir otelde düzenlenen törende Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, işbirliği protokolünü imzaladı.

İmza töreninde Türkçe konuşma yapan Shen, Huawei'nin dünyanın 170'i aşkın ülke ve bölgesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Dünya nüfusunun üçte birine hizmet sağladıklarını aktaran Shen, "Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye de her şehri ve bölgesiyle Huawei için son derece önemli ülke konumunda. Bu vesileyle oldukça yoğun faaliyet gösterdiğimiz bu ülkeye, dünya çapındaki ileri teknolojimizin de katkısıyla 5G, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut, akıllı ve güvenli şehir ile buna benzer gelecek odaklı çözümleri daha fazla adapte etmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Shen, ekonominin dijitalleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ve dünya ekonomisi dijitalleşiyor ve artık daha akıllı hale geliyor. Bu dijitalleşmenin gerçekleşmesi için de artık akıllı ülkeler ve akıllı şehirlerin daha yaygın şekilde hayata geçmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yol gösterdiği şekilde önemli gereklilik. Samsun, ekonomik hacim ve altyapı açısından Karadeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olma özelliğine sahip. Projenin tüm paydaşları olarak Samsun'da, Türkiye'ye örnek teşkil edecek 'Akıllı Şehir' projesini devreye almak için mutabakata vardık. Bu projeyle, Samsun halkının en güncel akıllı şehir teknolojilerini herkesten önce deneyimlemesini ve dijital dönüşümün nimetlerinden şehrin birçok noktasında herkesin faydalanmasını amaçlıyoruz."

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin dijitalleşmesi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planının bir parçası. Ülkemizde her şey nasıl belediyelerle başladıysa dijitalleşme de şehirlerle başlayacak. Tarımın, su kaynaklarının ve ulaşımın dijitalleşme hamlesi de bugün Samsun'la başlıyor. Samsun'un çok genç insan kaynağı var. Bu genç nüfusa yeni dünyanın imkanlarından yararlanmak için gerekli fırsatları sunmalıyız. Bunun yolu dijitalleşmekten geçiyor. 4.5G'ye geçerken Samsun Türkiye'nin en hızlı ili olarak öne çıkmıştı. Bu sefer de Samsun'u Türkiye'nin en akıllı şehirlerinden birisi yapabilmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Huawei ile bu işbirliğine imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

- Akıllı şehir trafik sorununu çözecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de kentin önemli sorunlarının başında trafiğin geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir çok şehirde olduğu gibi Samsun'un da en büyük problemi trafik olarak dikkati çekiyor. Bu sorunları çözmek için Huawei ve Turkcell ile anlaşmalar yaptık. Aramızda devamlı bilgi akışı gerçekleşiyor. Önemli olan Samsun'un trafik ve diğer problemlerini hallederek daha yaşanabilir ve huzurlu kent haline gelmesini sağlamak. Bütün çabamız bu yönde ilerliyor. İnşallah bu girişimler bizlere faydalı olur. Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Bursa gibi bir çok şehirde trafik açısından büyük sıkıntılar yaşanmakta. İnşallah Samsun bu kadar büyük bir sıkıntı yaşamaz. Yaptığımız bu anlaşma inşallah sıkıntılarımızı gidermede yardımcı olur."

Protokol çerçevesinde Turkcell ve Huawei Samsun'da, akıllı şehir, akıllı ulaşım, akıllı tarım, akıllı sayaç, akıllı park ve benzeri alanlarda ortak işbirlikleri ve teknik çözümler geliştirecek.

Turkcell, projenin uygulanması için gerekli sabit genişband (FBB), mobil genişband (MBB) ve NB-IOT bağlantı hizmetleri ile veri merkezleri vasıtasıyla bulut bilişim hizmetlerini sağlayacak.

Huawei ise proje çerçevesinde akıllı ulaşım, akıllı su ve akıllı park çözümleri de dahil olmak üzere dikey çözümlerin yanı sıra IP ve IT ürünlerinin teminini yapacak.

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