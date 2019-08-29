HABER

Türkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Helaldı köyünün çöp sıkıntısı çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ediyor.Köy halkı tarafından çöpün döküldüğü alan yola 10 metre, denize ise 30 metre uzaklıkta bulunuyor.

Türkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyor

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Helaldı köyünün çöp sıkıntısı çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ediyor.
Köy halkı tarafından çöpün döküldüğü alan yola 10 metre, denize ise 30 metre uzaklıkta bulunuyor. İlaçlardan kimyasala, yiyecek artığına ve kesilen hayvan birikintilerine kadar her türlü atığın biriktiği alandaki çöplerin zaman zaman karışık şekilde yakılarak yok edilmeye çalışıldığını anlatan köy sakinleri, yapılan bu işlemin çevreye ve doğaya verdiği zararın büyük olduğunu belirttiler. Köy sakinleri, çöp sorununa karşı ellerinde pankartlarla sokaklara çıktı.
Köy sakinlerinden Şirvan Ünal yaptığı açıklamada, “Defalarca uyarılar yaptık, bu çöplüğe bir düzen verilmesini, burasının uygun olmadığını söyledik. Ama değişen bir şey olmadı. Yaşam alanımızla dip dibe bir yerde toplanan çöplerin yaydığı koku, oluşturduğu pislik bizi hasta edecek. Çocuklarımızı her dışarı çıktığında uyarıyoruz ‘oraya gitmeyin’ diye. Kimyasal atık da var, hayvan kellesi de. Bir de yakılarak yok edilmeye çalışılıyor. Köyün, belediyenin yetkilisini geçti bu olay, artık Sinop’un yöneticilerine taşımaktan başka çaremiz kalmadı” dedi.

Türkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyor

Türkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyor

Türkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyor

Türkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyor

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay: “Operasyonları sonuna kadar destekliyoruz”Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay: “Operasyonları sonuna kadar destekliyoruz”
İşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini temizleyip kadın muhtara hediye ettiİşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini temizleyip kadın muhtara hediye etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, haberi alınca teslim oldu

İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? (Metro ve İETT otobüs saatleri listesi)

İstanbul'da '24 saat ulaşım' dönemi!

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.