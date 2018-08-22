Turkish Cargo, 5 beyaz gergedanı Güney Afrika'dan Çin'e taşıdı

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 beyaz gergedanı, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Çin'in Şanghay şehrine taşıdı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 122 ülkesinde canlı hayvan taşıyarak küresel ticaretin yanında doğal dengenin korunmasına da katkı sağlayan Turkish Cargo, doğumları uzman ekiplerin kontrolünde gerçekleştirilen 5 beyaz gergedanı, Johannesburg'tan İstanbul aktarmalı olarak Şanghay'a götürdü.

Hayvan kaçakçılığının önlenmesi hedefiyle yalnızca, nitelikli hayvanat bahçeleri, özel kurumlar ya da kabul görmüş koruma ve rehabilitasyon merkezleri arasında canlı hayvan taşıyan Turkish Cargo, beyaz gergedanları Şanghay'a uzman ekipler ve bakıcılar eşliğinde taşıdı.

Türlerinin yok olma riski taşıması nedeniyle 3 yaşına kadar gözetim altında büyüyen birer tonluk 5 beyaz gergedan, yeni yuvalarına başarılı şekilde ulaştırıldı.

Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.