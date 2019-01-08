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"Turkish Chamber Orchestra" Paris'te konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:14 | Son Güncelleme

Turkish Chamber Orchestra, şef Betin Güneş yönetiminde eserlerini Parisli sanatseverlere sundu

PARİS (AA) - "Turkish Chamber Orchestra" Fransa'nın başkenti Paris'te konser verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle şef Betin Güneş'in yönettiği Turkish Chamber Orchestra, "Köprü ve Ötesi" adlı konserini Paris'te gerçekleştirdi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Ahmed Bakcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Orkestraya bağlama sanatçısı Ahmet Koç'un eşlik ettiği konserde; Mozart, Dmitri Shostakovich, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif ve Chris Rea gibi sanatçıların eserleri seslendirildi.

Konserde opera sanatçısı Hakan Aysev "Laçin, Belle" ve sanatçı Janet Şahin "Bana seni gerek seni" adlı eserleri seslendirdi.

Betin Güneş, konserden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, orkestrasıyla ve solistler Koç, Aysev ve Şahin ile güzel bir konser verdiğini söyledi.

Paris'te konser vermekten mutlu olduğunu belirten Güneş, Mozart'ın eserlerini seslendirdiğini ancak orkestrasıyla bu eserlerde Doğu ile Batı'nın sentezinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Güneş, hedefinin çeşitli enstrümanlarla Doğu ile Batı'nın müziklerini uyumlu şekilde izleyicilere sunmak olduğunu vurguladı.

Doğu ile Batı müziğinin harmanlandığı konser izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet koç Betin Güneş Fransa paris Turkish Chamber Orchestra

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