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"Türkistan'dan Rumeli'ye Posta Türküleri" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 23:26 | Son Güncelleme

"Türkistan'dan Rumeli'ye Posta Türküleri" konseri

İSTANBUL (AA) - Türk dünyasından ünlü sanatçıların sahne aldığı "Türkistan'dan Rumeli'ye Posta Türküleri" konseri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Müzisyen Orhan Çakmak tarafından organize edilen konserde, sanatçılar Türkçe'nin yanı sıra Kazakça, Özbekçe, Kırgızca, Azerbaycan Türkçesi ve Boşnakça şarkılar seslendirdi.

Sahnede bir konuşma yapan Çakmak, her zaman sanatçıların bir arada olması gerektiğine vurgu yaparak, "Hepimiz farklı fikirlerde, inançlarda olabiliriz ama gerçekten kardeş olmak, bir olmak, sevgide, aşkta, muhabbette buluşmak, bizi çok daha güzel yapıyor. Biz her rengimizle bir gökkuşağıyız." dedi.

Çakmak, vatan olmadan bir yaşamın da olamayacağının altını çizerek, "Hangi mesleği yaptığımızın, hangi inançta, hani makam ve mevkide olduğumuzun hiçbir önemi yoktur. Bunun için hangi fikirde olursak olalım, mesele vatan meselesi olduğu zaman, demir bir yumruk gibi olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Konserde "Dombra" eseriyle tanınan Kazakistanlı Arslanbek Sultanbekov, Aşık Veysel'den "Uzun İnce Bir Yoldayım" ile "Dombra"yı, Kazakistan'tan Elmurad Ziyayev "Postacıyı Gözledim" ile "Dudarai"yi, Bosna Hersek'ten gelen Hana Panjeta, "Çanakkale Türküsü" ile "U Stambolu Na Bosforu"yu, Azerbaycanlı Nuriyye Hüseynova, "Bir Of Çeksem" ile "Bu Gala Daşlı Gala" eserlerini, Kırgız sanatçı Askat Musabekov, "Mektup Yazdım Yolladı" ile "Aydenek" türkülerini, Özbekistan'dan gelen Hosila Rahimova ise "Kupkari" ve "Mektup Yazdım Yare Almadı" eserlerini seslendirdi.

Toplam 15 kişilik orkestranın sanatçılara eşlik ettiği konserde, Türk pop müziği şarkıcısı Baha da "Telgrafın Telleri" ile "Gesi Bağları"nı, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda görev yapan Hamdiye Mutlu, "Hüseynikten Çıktım Seher Yoluna" ile "Asker Olup Vatana Hizmet Eylerem Ben" türkülerini, Orhan Çakmak ise "Çıktım Antep Kalesine" ile "Türkiyem" adlı kendi şarkılarının yanında Kazakça bir şarkı söyledi.

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CRR konser

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