Türkiye 2022 yılına coşkuyla girdi! İşte tüm yurttan yılbaşı manzaraları

Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları coşkuyla geçti. İstanbul Karaköy'de vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde sokakta eğlendi. Bazı vatandaşlar dans ederken kimileri ise telefonlarıyla o eğlenceli anları kaydetti. Keyifli anlar yaşayan vatandaşların bir kısmı davulculara bahşiş vermeyi de ihmal etmedi.

TAKSİM'DE YENİ YIL KUTLAMALARI

Taksim’de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim’de renkli görüntüler ortaya çıkarken, kutlama anları havadan görüntülendi.

İstanbul’un gözde noktalarından biri olan Taksim’de yeni yıl coşkuyla karşılandı. Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle birlikte yeni yıla Taksim’de girenler, büyük bir mutluluk yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı noktada, 2022’in gelişi renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan pandemi öncesini aratmayan kutlama anları havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeni yıla girilmesiyle birlikte atılan havai fişekler ve kalabalık görülüyor.

BEŞİKTAŞ'TA KONSER

Beşiktaş'ta yılbaşını kutlamak isteyenler iskele meydanında buluştu. Beşiktaş Belediyesinin kurduğu sahne önünde toplanan kalabalık meydanı doldurdu.

Vatandaşlar, sahne alan müzisyen Ozan Doğulu, şarkıcı Edis ve DJ sahne performansı ile eğlendiler. Konser alanında vatandaşlar zaman zaman davul zurna eşliğinde halay çekti.

Gece yarısına az bir zaman kala şarkıcı Edis'in sahnede 20'den geriye saymaya başlamasıyla konser alanında bulunanlar da sanatçıya eşlik etti.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde konser alanında bulunanlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak karşıladı. Aynı dakikalarda boğazdaki vapurlardan havai fişekler atılırken, bazı vatandaşlar da yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

ORTAKÖY SAHİLİ

Ortaköy sahili ise özellikle yabancı turistlerin toplanma alanı oldu. Turistler, burada köprü manzaralı fotoğraflar çektirdi.

Polis hem Beşiktaş'ta hem de Ortaköy'de yoğun güvenlik önlemi alırken, Beşiktaş'taki konser alanına girmek isteyenlere üst araması yapıldı.

GALATA KULESİ ÇEVRESİNDE YENİ YILA BÖYLE GİRİLDİ

Galata Kulesi çevresinde yeni yıla Galata Kulesi'ne yansıtılan rakamların geri sayımı ile girildi.

Yeni yıla 10 saniye kala kulenin etrafında toplananların bir kısmı geriye doğru saymaya başladı. Yeni yıla saniyeler kala havai fişek atıldı. Toplananlar ıslık çalıp, alkış tutarak yeni yılı kutladı.

Kulenin çevresindeki özel bir restoranda ise silindir havai fişek yakıldı.

ULUDAĞ'DA BİNLERCE KİŞİ YILBAŞINI KUTLADI

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, binlerce kişi kar üstünde yeni yılı coşkuyla karşıladı. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen çok sayıda turist ve yerli ziyaretçiler, 2022'nin ilk dakikalarına Uludağ'da girmeyi tercih etti.

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde ziyaretçiler, yaklaşık 50 santimetrelik kar üzerinde yeni yılın ilk saniyelerini bekledi.

Yeni yıla girilmesiyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, meşalelerle kutlamalar yapıldı.

Ziyaretçilerden Duygu Özer, AA muhabirine, yılbaşını arkadaşlarıyla kar üstünde geçirmek için geldiğini söyledi.

Uludağ'ın yılbaşında farklı bir havasının olduğunu belirten Özer, "Sevdiklerimiz ve arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçiriyoruz. Yapılabilecek en güzel şey sessiz bir yılın ardından burada karla beraber, dışarıda hep birlikte temiz hava eşliğinde yeni yıla girmek. Bunun dışında bir alternatif düşünmedik. Yeni yıla Uludağ'a girmek güzel. Sarıalan Bölgesi'ndeki Orman Köşkleri de bizim için güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Emin Özüak da hem arkadaşının doğum günü hem de yılbaşı için Uludağ'ı tercih ettiklerini dile getirerek, "İlk defa Uludağ'da yılbaşına girdim. Heyecanlıyım. Ortam çok güzel. Sessiz ve sakin. Burada olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

MUĞLA'DA YILBAŞI KUTLAMASI

Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi. Meydanlarda toplanan binlerce kişi, 2022'yi çeşitli etkinlikler ve kutlama programlarıyla karşıladı.

Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi. Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kötekli Mahallesi'nde toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.

Kötekli Mahallesinde belediye tarafından düzenlenen yeni yıl partisinde ses ve ışık gösterileri, kar spreyi, varil ve ateş yakımı yapılırken çevredekilere kestane, Osmanlı macunu ve pamuk şeker dağıtıldı. İlçe sakinleri müzikler eşliğinde eğlendi.

Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu öğrencilerin yoğun olduğu Menteşe Kötekli Mahallesi ve Ula’nın "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde denetim yaptı.

Muğla protokolü Menteşe'deki Aydın giriş noktasındaki uygulama noktasında görev yapan emniyet personelinin de yeni yılını kutladı. Ula’nın Akyaka Mahallesi'nde de yeni yıl programı yapan işletmeleri denetleyen Tuğgeneral Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'nu Akyaka’daki bir otel işletme sahibi çiçekle karşıladı. Vatandaşların yeni yılını kutlayan Gemalmaz ve Dilberoğlu, yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanması için Muğla genelinde gece boyunca ekiplerin denetimlerini devam edeceğini açıkladı.

Marmaris Belediyesince "Yeni yıl coşkusu meydanda yaşanır" sloganıyla, 24 Aralık'ta başlayan ve yeni yılın ilk saatlerinde sona eren yılbaşı şenliği programına ilçedekiler ilgi gösterdi.

Işıklandırılan ve süslenen Atatürk Meydanı'nda kurulan sahnede akşamın ilk saatlerinde DJ Muzo hareketli şarkılarla çevredekileri eğlendirdi.

DJ performansının ardından Pinhani grubu yeni yılın ilk dakikalarına kadar sahne aldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay insanların yeni yılını kutlayarak sağlık ve esenlikler diledi.

Atatürk Meydanı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda insan yoğunluğu oluştu. Marmaris Belediyesinin geçen yıl aldığı karara istinaden kutlamalarda havai fişek atılmadı.

Kutlamalar, Kovid-19 tedbirleri gereğince gece yeni yılın ilk dakikalarına girilmesiyle sona erdi.

Bodrum Belediyesince, Milta Marina önünden Belediye Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi. Ardından meydanda Ersin Show sahnesi yer aldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras yeni yıl mesajı konuşması yaptı.

Daha sonra Sertab Erener sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduranların keyifli dakikalar yaşadığı konserde yeni yıla saniyeler kala geri sayım yapıldı.

Katılımcılar 10'dan geriye sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Bu sırada Belediye Meydanı'ndan 2022 ışıklı balonun gökyüzüne bırakılması da ilgi gördü.

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi.

Meydana toplanan çok sayıda kişi süslemelerle fotoğraf çektirdi. Çok sayıda kişi yeni yılı meydanda karşıladı.

KARTALKAYA'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı. Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler kaldıkları otellerin canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yedi.

Daha sonra tatilciler otellerinden dışarı çıkarak sıfırın altında 5 derecede yakılan ateşlerle ısınmaya ve eğlenmeye devam etti.

Kayak merkezinde bulunan bir otelin kayak hocaları tarafından ışıklı kıyafetlerle gece kayağı yapıldı.

Yapılan geri sayımın ardından tatilciler havai fişekler eşlinde yeni yıla girdi.





