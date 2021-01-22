Türkiye 5G ile ne zaman tanışacak?

2019 yılının başlarında 5G üzerinde önemli adımlar atıldı. Hatta her şey planlandığı gibi gitseydi 2020 yılının sonuna kadar pek çok ülkede 5G aktif bir şekilde kullanılmaya başlanacaktı. Belki Türkiye de bu ülkeler arasında olabilirdi.

Fakat 2020 yılında yaşanan olaylar 5G alt yapısının önüne pek çok engel çıkardı. Zaten pandemi 5G teknolojisinin gelişmesini ve ülkeler tarafından kullanılmasını tamamen engelleyen bir unsurdu.

Bu unsurun üzerinde bir de ABD’nin Çin kaygısı eklenince işler iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Dünya genelinde 5G konusunda hizmet sunan şirketlerden birinin Huawei olması ABD’nin oyunu baştan kurmasına zemin hazırladı. Huawei ile anlaşan ülkelerin ABD hükümetinin baskısıyla şirket ile çalışmayı durdurdukları iddia edildi.

TÜRKİYE'NİN 5G ALTYAPISINA GEÇİŞİ İÇİN ÖNEMLİ TAHMİN

Peki gelelim işin bizi ilgilendiren kısmına. Biz 5G’ye ne zaman geçeceğiz? Halihazırda net bir tarih yok. Fakat 5G tarafında ciddi testler yapılmaya başlandı. Büyük ihtimalle 2021 sonuna kadar da bu testler sona erecektir. Büyük bir aksilik daha yaşanmazsa Türkiye’nin en geç 2022 yılında 5G altyapısını kullanmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Elbette bu şimdilik sadece bir tahmin.

Şunu da dipnot olarak belirtelim. Hala 5G’yi ülke genelinde yüzde yüz bir şekilde kullanan herhangi bir devlet bulunmuyor.

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