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Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek?

02.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5G destekli telefonların sayısı günden güne artıyor. Peki Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek? İşte bu sorunun bilinen yanıtları.

Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek?

2019’da başlayan 5G’ye geçiş süreci, 2020 yılında patlak veren koronavirüs salgınıyla sekteye uğradı. Salgın genel olarak kitlesel zararlar verdi. Dahası pek çok üretim kolunu etkilediği için 5G’ye geçiş sürecini de yavaşlattı.

5G konusunda rakiplerinin çok önünde olan Çinli Huawei de çeşitli engellere takılınca 5G’ye geçiş süreci iyiden iyiye uzadı.
Bu süreçten sadece Türkiye değil pek çok ülke zarar gördü. Asıl merak edilen unsur Türkiye’nin 5G’ye ne zaman geçeceğiydi. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda Türkiye’nin 5G’ye geçen ilk ülkelerden biri olacağı dile getirilmişti. Fakat süreç bu şekilde ilerlemedi.

Hali hazırda Türkiye 5G ile ilgili testlere başlamış durumda. Fakat şebekelerin 5G sürecini ne zaman başlatacağı, ne zaman hazır olacakları henüz netleşmiş değil. Keza daha 5G ile ilgili ihale süreci de duyurulmadı. Dolayısıyla ihale sonrasında hazırlık sürecini de hesaba katmak gerekiyor.

Şunu net bir şekilde söylemek mümkün. Yakın zamanda 5G’ye geçiş süreci başlayacak gibi durmuyor. En iyi ihtimalle bile 2022 sonuna kadar beklememiz gerekebilir. Zaten dünyanın diğer ülkelerinde de 5G konusunda yaşanan önemli bir gelişme yok. Daha ABD bile henüz tam anlamıyla 5G kullanımına geçebilmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
internet Türkiye 5G
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