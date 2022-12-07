Türkiye-ABD hattında kritik görüşme! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii alanında işbirliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçleri, Suriye, Irak ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular değerlendirildi. G20 marjında Bali’de liderler düzeyinde gerçekleşen görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirilirken, küresel ve bölgesel konularda diyalog ve istişarelerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

F-16 TEDARİK SÜRECİ

İki NATO müttefiki olarak Türkiye ile ABD’nin stratejik öncelikler ve ortak çıkarlara odaklanması gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında devam eden işbirliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye’nin beklentileri iletildi.

Ukrayna savaşının uzamasının ve yayılmasının küresel çapta krizleri derinleştirdiği, savaşın sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin esir takası ve tahıl anlaşması dâhil ateşkesin yolunu açabilecek diplomatik girişimlerini kararlıkla sürdürdüğü aktarıldı.

51'İNCİ MADDE VURGUSU

Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin hedef alındığının altı çizildi. Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye’nin BM Sözleşmesi’nin 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Türkiye’nin her türlü terör tehlikesi ve tehdidinin bertaraf edilmesi hususunda kararlı olduğu vurgulandı.

Finlandiya ve İsveç’in kaydettiği ilerlemelerden duyulan memnuniyet dile getirilirken, Üçlü Mutabakat’taki taahhütlerin tamamının yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. (İHA)

