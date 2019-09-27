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Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay: - "Şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu da yine dünkü ifade ettiğimiz çerçevede aslında çok basit ölçekte çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta" - "14 okul için de yine aynı şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız'la birlikte çalışmaları sürdürmekte ve 3 gün içerisinde bunların durumuyla ilgili nihai sonuca ulaşılacak"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, şu ana kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısının 473 olduğunu belirterek, bunların çoğunluğunun da basit ölçekte çatlaklar oluşan binalar olduğunu söyledi.

Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla Hasdal'daki AFAD Merkezinde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına başkanlık etti.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan koordinasyon ekibinin o saatten itibaren sürekli teyakkuz halinde olduğunu ve çalışmalarını 7/24 devam ettirdiğini dile getiren Oktay, "Hamdolsun dün de ilk açıklamaları yapmıştık ciddi bir hasarımız olmadığıyla alakalı. Ama biz bunu bir fırsata dönüştürüp, aslında gelecekle ilgili hazırlıkların tamamını gözden geçirme adına tekrardan değerlendirelim düşüncesiyle bugün de bu çalışmaları yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Oktay, güncelleme amacıyla birkaç bilgi vermek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar tüm kurumlarımız çalışmalarına devam etmekte. Özellikle bu merkez itibarıyla baktığımız zaman 556 arkadaşımız, personelimiz hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere tüm barınma, araç gereç, gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyacı olan arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarına devam ettiler. Tabii ki bu sayı bunun çok ötesinde ama merkezdeki fiilen çalışan arkadaşlarımızın sayısı itibarıyla bunu ifade ediyorum. Diğer taraftan yine vatandaşlarımızdan gelen ihbarların tamamı ilgili kurumlarımız tarafından kayıt altına alınarak, yine ilgili tüm birimlerimiz tarafından hem incelemeleri yapılmış hem de gerekli tedbirler anında alınmıştır. Şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu da yine dünkü ifade ettiğimiz çerçevede aslında çok basit ölçekte çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta."

- "14 okulla ilgili nihai sonuca 3 gün içerisinde ulaşılacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda olan Hasar Tespit Çalışma Grubu'nun hasarlı binalarla ilgili inceleri gerçekleştirdiğini dile getirerek, bununla ilgili sonuçlar da ilgililere, konut sahiplerine iletildiğini söyledi.

Oktay, "Yine hasar ihbarı yapılan 55 okulumuz var. Bunların tamamı kontrol edilmiştir. Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul için de bugün için bu okullarımızda tatil ilan edilmiştir. Diğer geriye kalan 7 bin 46 okulumuzda yine dün ifade ettiğimiz gibi eğitime ara verilecek bur bulguya rastlanılmamıştır. Bu 14 okul için de yine aynı şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız'la birlikte çalışmaları sürdürmekte ve 3 gün içerisinde bunların durumuyla ilgili nihai sonuca ulaşılacak. Tekrar açıklama yapıyor olacağız onunla ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda yaşayan 34 vatandaş olduğunu dile getiren Oktay, "Bunlar da yine ilgili kurumlarımız tarafından tüm vatandaşlarımız misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10'unun tedavilerine şu an itibariyle yine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır." dedi.

"İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadığımız süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede bugün tüm arkadaşlarımızla dün ifade ettiğimiz herhangi bir afet anında veya acil durum anında 28 tane çalışma grubumuzun olduğunu ifade etmiştik. Bu çalışma gruplarımızın sadece 5,8'lik değil, onu dün çalıştık, bugün her türlü senaryoya karşı, sadece İstanbul için de değil tüm Türkiye için tamamını gözden geçirme fırsatı bulacağız. Bugün tüm çalışmalarımız bununla ilgili olacak. Burada da yaptığımız yaşanabilecek her tür ölçekteki afette acil durumlara ilişkin etkin müdahalelerle görev alacak, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçek kişileri kapsamakta bu çalışmaların içindeki çalışma grupları ve arkadaşlarımız."

Toplantı Oktay'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı

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