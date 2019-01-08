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"Türkiye Ar-Ge kapasitesinin oransal artırımında büyük yol katetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: - "Türkiye 15 yıl içinde Ar-Ge kapasitesinin oransal artırımı ve orta yüksek teknolojide büyük yol kat etti"

İZMİR (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye 15 yıl içinde Ar-Ge kapasitesinin oransal artırımı ve orta yüksek teknolojide büyük yol katetti." dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda "Bilim teknoloji ve yenilik ekosisteminde durum değerlendirmesi ve yeni TÜBİTAK yaklaşımı" konulu konferansta konuşan Mandal, Ar-Ge harcamalarının son yıllarda arttığını belirtti.

Ar-Ge harcamlarının 2006 - 2017 yılları arasında 3 kat yükseldiğini ifade eden Mandal, yükseköğretim sektöründeki Ar-Ge harcamasında sağlık bilimlerinde önemli artış bulunduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Mandal temel stratejilerinin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanmış nitelikli bilgi ve nitelikli insan olduğunu dile getirerek, "Bugüne kadar ağırlıklı olarak girdi bazlı süreç yönetmeye çalıştık. Çünkü kapasite gelişmeden çıktıya dönüşmesi mümkün değil. Bu yılki hedefimiz ise kaynaklarımızın yüzde 30'unu hedef çıktı ve etki odaklı yönetmek. Türkiye 15 yıl içinde Ar-Ge kapasitesinin oransal artırımı ve orta yüksek teknolojide büyük yol katetti." diye konuştu.

- Doktora öğrencilerine 4 bin 500 lira burs

Prof. Dr. Mandal TÜBİTAK'ın gelecek hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştirme süreçlerine katkı sağlamak için başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere, Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı açtıklarını hatırlattı.

Bursu almak için gereken şartlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, "Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 100/2000 doktora bursu"nu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burslarını alan doktora öğrencilerinin, başarı ve performanslarına bağlı olarak bu imkanlardan yararlanabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Mandal, program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencilerinin aylık 4 bin 500 lira burs alabileceğini kaydetti.

- "En çok proje alan üniversiteyiz"

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini belirterek, bu hedef doğrultusunda yapılacaklara dair yol haritasını çizdiklerini ifade etti.

Üniversitenin hangi alanlarda iyi olduğunu belirlediklerini aktaran Prof. Dr. Budak, "Biyoteknoloji, enerji, gıda bilimleri teknolojileri, hastalıklar ve tedavi yaklaşımları ile kimyasal teknolojilerinde iyiyiz. Hangi alanlarda iyi olduğumuzu ve laboratuvar kaynaklarımızı biliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Budak EÜ'nün TÜBİTAK'tan en çok proje alan üniversite olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
burs Hasan Mandal teknoloji TÜBİTAK

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