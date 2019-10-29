Türkiye ara buluculuk konferanslarına ev sahipliği yapacak

İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın altıncısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla 31 Ekim'de düzenlenecek.

Bu yıl "Barış İçin Uluslararası Arabuluculuk: Durum Değerlendirmesi ve İleriye Bakış" temasıyla düzenlenecek İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılışını Çavuşoğlu ve Guterres yapacak.

İlki 2012'de düzenlenen ve konusunda uzman yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getiren konferans, ara buluculuk alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı için önemli bir platform oluşturuyor.

Türkiye, bu yılki konferans marjında, BM Genel Sekreteri'nin Yüksek Düzeyli Arabuluculuk Danışma Kurulu üyeleriyle düzenleyeceği toplantının da ev sahibi olacak.

Danışma kurulunda Finlandiya, Nijerya ve Kırgızistan'ın eski devlet başkanları, Ürdün, Cezayir, Tanzanya, Endonezya, Guatemala, Şili'nin eski dışişleri bakanları Afganistan'ın eski Kadın İşleri Bakanı ile BM ve bazı kuruluşların eski üst düzey yöneticileri bulunuyor.

Konferans çerçevesinde barış ve ara buluculukta bölgesel ve uluslararası örgütlerin rolü ele alınacak, ara buluculuk ve barış çalışmalarındaki güncel durum hakkında BM Genel Sekreteri'nin Yüksek Düzeyli Arabuluculuk Danışma Kurulu üyeleriyle bir panel düzenlenecek ve gelişen teknolojilerin barış çabalarına etkileri tartışılacak.