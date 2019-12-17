Türkiye, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Avustralya'nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'e ait dosyayı Avustralya'nın bugün yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ASALA, JCAG ve ARA adlı Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 1973'ten bu yana 31'i diplomat ve aile üyeleri olmak üzere 58 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği vurgulandı.

Yabancılar dahil bu sayının 77 olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu saldırılar sonucunda yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Saldırıların gerçekleştiği Batılı ülkelerdeki soruşturmaların büyük çoğunluğu sonuçsuz kalmış ve davalar faili meçhul olarak kapatılmıştır. Aziz şehitlerimizin 39. ölüm yıl dönümlerinde faillerinin yakalanması için Avustralya'da ilk kez terörizmle bağlantılı bir saldırıda 1 milyon Avustralya doları ödül konulmuştur. Geç de olsa adaletin sağlanacağı umudunu doğuran bu karar, şehitlerimizin yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltabilecektir."