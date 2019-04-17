Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dostluk spor müsabakaları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu ev sahipliğinde, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında düzenlenen dostluk spor müsabakaları başladı.

Dostluk spor müsabakalarında üç ülkenin harbiyelilerinden karma takımlar oluşturuldu. Takımlar "A", "B" ve "C" diye üçe ayrıldı.

Bugün öğleden önceki turnuvalarda voleybol takımları mücadele etti. Mücadeleyi okulda eğitim gören harbiyeliler ile konuk ülkenin katılımcıları izledi. Ayrıca atletizm ve kros müsabakaları da yapıldı.

Müsabakalardan sonra konuk harbiyeliler, Anıtkabir'i ziyaret edecek, şehir turu yapacak.

Gezinin ardından futbol müsabakasıyla sürecek turnuvada, yarın diğer branşlarda mücadeleler gerçekleştirilecek.

95 askeri okul öğrencisinin katıldığı dostluk spor müsabakaları, 19 Nisan'a kadar sürecek.

