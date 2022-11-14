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Ecrin ve Yusuf Meydan'ın cenaze töreninde Türkiye bu bakışları unutmayacak! Herkesin yüreği o anda bir kez daha yandı

14.11.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki patlamada hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan'ın cenazeleri bugün toprağa verilecek. Adana'ya getirilen cenazeleri, Meydan'ın eşi ve küçük kızı tarafından karşılandı. Acılı eş, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı dökerken saldırıda kızıyla ölen Yusuf'un mağazadaki eşini beklediği ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Patlamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde görevli Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan da hayatını kaybetti. Cenazeler Adli Tıp'taki işlemlerin ardından bugün Adana'ya getirildi. Havalimanında cenazeleri, Meydan'ın eşi ve küçük kızı tarafından karşılandı. Törende acılı eş Mevlüde Meydan “Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü. Saldırıda kızıyla ölen Yusuf'un mağazadaki eşini beklediği ortaya çıktı.

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SALDIRIDA HAYATLARINI KAYBETTİLER

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde dün düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in cenazeleri, bugün Adana’da toprağa verilecek. Yusuf Meydan’ın 2016’dan beri Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde danışma görevlisi olarak çalıştığı bildirildi. Yusuf Meydan’ın erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için eşi Mevlide ve kızı Ecrin ile İstanbul’a gittiği, saldırının olduğu günün akşamı ise Adana’ya dönmeyi planladıkları ifade edildi.

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EŞİNİ BEKLİYORMUŞ

Ailenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi’ne gittiği, Mevlüde Meydan’ın bir giyim mağazasına girdiği, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, küçük kızları Derin’i ise İstanbul’a giderken Adana’da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi.

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"KARDEŞİME YÜZÜK TAKMAYA GİTTİLER"

Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu Talip Ünal, taziye evinde konuştu. Ünal, "Kardeşime yüzük takmaya gittiler. Kızı istediler. Dün akşam geleceklerdi. Taksim'e gezmeye gittiler. Oradan çıkıp döneceklerdi. Teröre lanet olsun. Diyecek bir şey yok takdir-i ilahi" dedi.

KAHREDEN AN! 'ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR"

Adana Havalimanı'nda törenle karşılanan küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirilerek, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Havaalanındaki törene ailenin küçük kızı Derin Meydan da katıldı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü.

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Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in cenazeleri, buradan da ailenin Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

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Kaynak: DHA

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