Minibüsün arkasına bağlanan kızın babasından skandal savunma

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kızı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen küçük kızın bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin İdris K. olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Orta ilçesinde yakalandı.
13 YAŞINDA OLDUĞU BELİRTİLDİ
Burada adliye olmadığı için Şabanözü Adliyesi'ne getirilen İdris K., sorguya alındı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtildi.
SKANDAL İFADE
İdris K.'nın karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.
Trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İdris K.'nın daha sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
DHA/AA
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Erdoğan, hamile kadını yol kenarında görünce aracına aldı
Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Süleyman Soylu'ya: Komşuluk ilişkimiz var, bu açıklamalar çok talihsiz
Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar
Erkekler anne sütünün peşine düştü, bebekler aç kaldı
Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar
Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı
Pistlerin en fit koşucusuydu, şimdiki haline kimse inanamıyor!
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Okuyucu Yorumları 12 yorum