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Minibüsün arkasına bağlanan kızın babasından skandal savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak trafiğe çıkan baba gözaltına alındı. İdris K.'nın karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kızı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen küçük kızın bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin İdris K. olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Orta ilçesinde yakalandı.

13 YAŞINDA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Burada adliye olmadığı için Şabanözü Adliyesi'ne getirilen İdris K., sorguya alındı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtildi.

SKANDAL İFADE

İdris K.'nın karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.

Trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İdris K.'nın daha sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

DHA/AA

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çankırı minibüs minibüsün arkasına bağlanan kız

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Allah şaşırtmasın kardesım bu rezıllık nedr ya bu kadar cahıllık olurmu
babamı ne babası ya bir insan evladına bavul muamelesi yaparmı değerini bilin artık kızların onlarda evlat hemde en hayırlı evlat!
Bunun hiç bir mazereti olamaz. kişiye suç unsuruna göre en ağır ceza verilmesin.
Gözaltına almışlarmış.Olacağı söyleyelim hemen."Savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı." Bu ülkede parkta oyun oynayan çocuklara gürültü yapıyorlar diye ateş edip çocuk yaralayan adam serbest bırakılıyor.Bunu mu tutuklayacaklar.Olması gereken en azından 3 ay atacaksın içeri bak bakalım bir daha yapıyor mu hiç kimse bunu.
özgürlük bu işte ya. zavallaılar 50 yıl hapismi verecektik. neyin peşindesiniz. siz ya.
BU nasıl bir kafa yapısı bu millete ne yapılıyor birileri bunun acısını çok fena çekecek.
yurdum insanından " Ben orda giderim bişi olmaz " olayı .. genelde çocuklar yapardı ama roller değişmiş …
çocuğun ileride daha büyük zararlar görmeden acilen devlet himayesine alınması gerekli
Dikkat ederseniz kız çarşaflı. Bu şekilde bir kızın babasının akıl yoksunu olma ihtimali yüksektir ki, bu kesinlikle beyni yıkanmış bir kişidir kanımca. kim bilir hangi şeyh şık tarikat cart curt mezhebinin üyesi. 13 yaşındaki kızı cezalandırıyor belli ki.
Ne demek hosuna gittigi icin baglamak.Allah akil fikir versin insanlarimiza.
memlekette cins dolu
cahiliye dönemine doğru tam gaz.
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