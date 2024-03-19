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Türkiye bu iki seçeneği konuşacak! "Erdoğan'ın önü açılmalı" deyip tüm siyasi partilere çağrı yaptı

19.03.2024 08:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu benim son seçimim" çıkışı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ayrılamazsın! Türk milletini yalnız bırakamazsın" seslenişi de bir o kadar konuşulmuştu. MHP'den flaş bir çıkış daha geldi. Bahçeli'nin sözlerine açıklık getiren Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Erdoğan bir kez daha aday olmalı. Bunun yolu belli" deyip Türkiye'nin konuşacağı iki seçeneği gündeme getirdi.

Türkiye bu iki seçeneği konuşacak! "Erdoğan'ın önü açılmalı" deyip tüm siyasi partilere çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlere kısa süre kala gündemi değiştiren bir çıkışa imza attı. Anayasa'yı anımsatan Erdoğan, “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” dedi.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A: AYRILAMAZSIN

MHP Genel Başkanı Bahçeli de partisinin 14'üncü kurultayındaki konuşmasının sonlarına doğru Erdoğan'ın bu açıklamasına değindi ve gündem çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

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“Buradan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum: Ayrılamazsın! Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.”

MHP'DEN İKİ SEÇENEK: TBMM, ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ AÇMALI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin geniş yankı uyandıran bu çağrısının tüm siyasi partilere yönelik olduğunu belirtti ve Erdoğan'ın yeniden aday olması için "Ya erken seçim ya Anayasa değişikliği" vurgusu yaptı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında Yalçın'ın ifadelerini şöyle aktardı:

"Sayın cumhurbaşkanı bir dönem daha aday olmalıdır. TBMM erken seçim kararıyla ya da anayasa değişikliği kararı ile cumhurbaşkanının önünü açmalıdır. Bu coğrafyada güçlü liderlik ile ayakta kalınabilir. Bir yanda Irak ve Suriye'de yaşanan kargaşa var. Ülkemiz bu coğrafyada terörle etkin mücadele ediyor. Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Tüm dünyayı etkiliyor. Şimdi Almanya ve Fransa bir araya geldi. Ukrayna'ya karşı silah yardımı kararı aldı. Bu demektir ki savaş daha da şiddetlenecek. O nedenle ülkemizde güçlü bir lidere ihtiyaç var. Bu ülkede depremi yaşadık. Güçlü bir liderlik olmasa bu sorunların üzerinden gelinemezdi.

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"TÜM PARTİLER BİR ARAYA GELMELİ"

Bizim derdimiz ülkedir. Biz parti menfaatine bakmayız. Önce ülke deriz. Sn. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ülkemiz için ömrünü vermiştir. Buradaki çağrısı ülkemizin huzuru ve istikrarı içindir. Sn. Bahçeli'nin çağrısı aynı zamanda tüm siyasi partileredir. Bu konu partiler üstü bir konudur. Tüm partiler bir araya gelmeli ve geleceği birlikte inşaa etmeliyiz. Ülkemizin Sn. Erdoğan'a ve istikrara ihtiyacı var.

"TEKRAR ADAY OLMASININ YOLU BELLİ"

Biz memleketin huzurunu düşünmeliyiz. Bölgemiz zorlu bir bölge. Savaşların yaşandığı bir bölgedeyiz. Güçlü bir lidere ve güçlü bir devlet başkanına ihtiyaç var. Çözüm yeri TBMM'dir. Meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur. Sn. Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması gerekir. Bunun yolu bellidir. TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da Anayasa değişikliği yapacaktır. Bu konu TBMM'de çözülür. Meclisin en doğal hakkıdır yasama faaliyetinde bulunmak. TBMM bu sorunu çözecektir. Sn. Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır. Sn. Genel Başkanımızın açıklamasının özü de budur."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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