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  4. Türkiye bu olayı konuşmuştu! Elmalı davasında savcı anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Elmalı davasında savcı anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

09.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne Merve A. (27), üvey baba Rahmi A. (25) ile suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G. (15) hakkında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısı mütalaada anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi. Duruşma, 15 Kasım'da görülecek.

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Elmalı davasında savcı anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

Balıkesir'de geçen yıl Haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

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OKLAVA VE ŞARJ KABLOLARIYLA DAYAK İDDİASI

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.C.G.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi.

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ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınan anne Merve A. ile Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıklar Merve A. ve Rahmi A., üçüncü duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.

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ANNE VE ÜVEY BABA İÇİN 70 YIL HAPİS İSTEMİ

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Karakaya'nın imzasını taşıyan mütalaada, anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan iki çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri iddia edildi. Savcı, anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi. Davanın yeni duruşması, 15 Kasım Pazartesi günü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

DHA

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! Anne ve üvey baba ilk kez konuştuElmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! Anne ve üvey baba ilk kez konuştu


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Anahtar Kelimeler:
antalya cinsel istismar
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