Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

A.K.B. şikayetinde eşi A.D.B. hakkında, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatılmasını istedi.

Yatak odasına kurduğu kamera ile 10 yıllık eşi A.K.B.'nin kendi kıyafetlerini giyerek kadın gibi davrandığına ilişkin görüntüleri savcılığa vererek eşi hakkında şikayetçi olan A.D.B. hakkında da şikayette bulunuldu.

Avukatı aracılığıyla bugün iki ayrı dilekçeyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran A.K.B., eşine ait kıyafetleri giydiği görüntülerin medyada yer alması üzerine yatak odasına kamerayı yerleştiren eşi A.D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

EŞİNİN İKİ AYRI SUÇ İŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

A.K.B., boşanma davaları süren eşi hakkında, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatılmasını istedi.

İLK SUÇ DUYURUSUNU EŞİ YAPMIŞTI

Yatak odasına kurduğu kamera ile 10 yıllık eşi A.K.B.'nin kadın iç çamaşırları giydiğini tespit eden A.D.B., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşi hakkında, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" suçundan soruşturma başlatılmasını talep etmişti. (DHA)

