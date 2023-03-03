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Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Her şeyi itiraf etti! Kan donduran cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

03.03.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Recep Arı (31), ormanda tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Arı'nın arkadaşı Kadir I. (22) gözaltına alındı. Kadir I., jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Cinayetin nedeninin yasak aşk olduğu ortaya çıktı. Kadir I.’nın, Recep Arı’nın eşi S.A. ile ilişki yaşadığını ve bunu öğrenen Arı’yı çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi. İşte kan donduran olayın detayları...

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Her şeyi itiraf etti! Kan donduran cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi’nde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. Kamyonetine binip, giden Arı'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları önceki gün evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda, Recep Arı'nın cesedini buldu.

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Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşun ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından jandarma, cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir I.'yı gözaltına aldı.

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CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Recep Arı’nın cenazesi, helallik için Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde baba ocağına getirildi. Arı’nın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Recep Arı, Çataltepe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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EŞİ SUSTU, ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığı’nda Kadir I. ile S.A.’nın önce susma hakkını kullandığı, bir süre sonra Kadir I.’nın suçunu itiraf ettiği belirtildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir I. bunu öğrenen Recep Arı ile çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi.

(DHA)

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