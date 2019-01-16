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"Türkiye buğday üretiminde açıklarla karşılaşacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 16:30 | Son Güncelleme

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu: - "Özellikle 2019 yazı çok kötü geçecek. Çünkü Türkiye buğday üretiminde açıklarla karşılaşacak"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin önümüzdeki yaz buğday üretiminde açıklarla karşılaşacağını öne sürdü.

Gaytancıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, "2 milyon 600 bin ton tahıl ve bakliyatın sıfır gümrük vergisiyle alınmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının" bugün Resmi Gazetede yayımlandığını anımsattı.

Bununla yapılmak istenenin gıda enflasyonunu düşürmek olduğunu belirten Gaytancıoğlu, "Gıda enflasyonu düşüyor mu? Hayır. Devlet gelir kaybına uğruyor. Ette yüzde 230, buğdayda yüzde 90, mısırda ise yüzde 80 olan gümrük vergisini almıyoruz." dedi.

Okan Gaytancıoğlu, "Türkiye nereye gidiyor, neden biz çiftçimize destek vermiyoruz, neden her şeyi sıfır gümrükle çözmeye çalışıyoruz? Bir milyon ton buğday, 700 bin ton arpa ve mısır, 100 bin ton pirinç ve bakliyat, 300 bin ton ayçiçeğinde sıfır gümrük vergisi var. Türkiye bunları üretemiyor mu? Hayır. Türkiye toprakları, tropikal ürünler dışında her şeyi yetiştirmeye müsaitken biz bunları ithal ediyoruz." diye konuştu.

Gıda enflasyonunu çözmenin tek yolunun, çiftçiyi üretici ve borçlarını ödeyebilir hale getirmek olduğunu vurgulayan Gaytancıoğlu, çiftçi borçlarının 110 milyar lirayı aştığını iddia etti.

CHP'li Gaytancıoğlu, çiftçinin bugüne kadar birikmiş 154 milyar lira alacağının olduğunu ifade ederek, "Bunu silin ve çiftçiye ciddi anlamda destekler verin, bakın o zaman sıfır gümrüğe gerek kalacak mı? Devletimiz neden gümrük vergisi gelirlerinden mahrum olsun." dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisinin ülke tarımını çökerttiğini ve iyi yönetemediğini ileri süren Gaytancıoğlu, "Gümrük vergileri sıfıra çekilerek çiftçi, üretici korunamaz. Üretemeyen bir ülke maalesef başka ülkelerin ithal cenneti olur. Üreten ve hakça bölüşen bir Türkiye istiyoruz. Özellikle 2019 yazı çok kötü geçecek. Çünkü Türkiye buğday üretiminde açıklarla karşılaşacak. Taban gübre kullanılamadığı için verim ve kalite düşecek." ifadelerini kullandı.

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2019 yazı buğday CHP Edirne Milletvekili okan gaytancıoğlu

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