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Türkiye büyüleyici manzara karşısında telefonlara sarılmıştı! Kuzey ışıkları depremi mi tetikledi? "Aslında göremediğimiz çok daha fazlası var"

07.11.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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Gökyüzünü büyüleyici bir manzaraya bürüyen ve genelde Kuzey ülkeleriyle anılan kutup ışıkları hafta sonu ülkemizde de görüldü. Vatandaşların eşsiz anları görüntülemek için telefona sarıldığı olayın bilimsel açıklamasını Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu yaptı. Alaeddinoğlu'nun değerlendirmesine göre bu tarz doğa olayları aslında sıklıkla yaşanıyor. Kırmızı ışıkların depremi tetikleyebileceği yönündeki iddialar da yanıt buldu.

Türkiye büyüleyici manzara karşısında telefonlara sarılmıştı! Kuzey ışıkları depremi mi tetikledi? "Aslında göremediğimiz çok daha fazlası var"

Hollandalı ressam Van Gogh'un dünyaca ünlü 'Yıldızlı Gece' tablosunu andıran gökyüzünü gören vatandaşlar hafta sonu şaşkına döndü. Son yıllarda İskandinav filmlerinden sahnelerle popülerleşen aurora borealis, Dünya'ya güçlü bir solar fırtına çarpması sonucu meydana geldi. Bunun sonucunda yeryüzünün birçok noktasında gözler gökyüzüne çevrildi. Bu sırada ışıkların depremle ilgisi olduğu yönünde iddialar da ortaya atıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuzey ışıklarının sırrına açıklık getirirken depremle ilişkisi olmadıklarını da söyledi.

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DAHA ÇOK KUTUPLARDA GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "aurora borealis" adıyla da bilinen kuzey ışıklarının genellikle kutup bölgelerinde, özellikle Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha sık gözlemlendiğini söyledi.

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TÜRKİYE'NİN YANI SIRA BİRÇOK BAŞKA ÜLKE DE ŞAŞIRDI

Dünyaya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde de benzer görüntülerin görüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ışık dalgalarının görülmesi gayet doğal. Güneşte zaman zaman yaşanan patlamaların etkisiyle oluşan parçacıklar yeryüzünde enleme bağlı olarak farklı renklerde görüntüler oluşturuyor. Kuzey ışıkları kutup noktalarına yakın bölgelerde yeşil, Ekvator'a yakın bölgelerde ise kırmızı tonlarda görülür. Dünyada bu tarz doğa olayları sürekli olur. Aslında göremediğimiz çok daha fazla ışık var. Herhangi bir şeye yorulmaması gereken kuzey ışıklarına doğanın bize sunduğu görsel ziyafet olarak bakmak lazım."

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TÜRKİYE'DE KIRMIZI, KUZEYDE YEŞİL

Kuzey ışıklarının bazı ülkelerin turizmine de önemli katkı sunduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, "Kuzey ışıklarını görmek, fotoğraflamak isteyen birçok insan, kutuplara yakın ülkeleri ziyaret ediyor. Ekvator'a yakın ülkelerde bu ışıkların sıklıkla görülme şansı çok düşük. Ülkemizde de birkaç ilde görüldü. Vatandaşlarımız da ışıkları görme, fotoğraflama imkanı buldu. Ülkemizde kırmızı tonlarda görülen ışıklar, kuzeydeki ülkelerde yeşil tonlarda görülecektir." diye konuştu.

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DEPREMLE İLİŞKİSİ VAR MI?

Bu ışıkların depremle bir ilişkisinin olmadığı bilgisini veren Alaeddinoğlu, "Kırmızı ışıklar tamamen solar fırtına denilen doğa olayı sonucu oluşuyor. Bu ışıkların ülkemizde görülmesi deprem olacağı anlamına asla gelmez." dedi.

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Sosyal medyada gündem oldu! Kutup Işıkları Türkiye'de ilk kez görüldü Sosyal medyada gündem oldu! Kutup Işıkları Türkiye'de ilk kez görüldü

(AA)

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