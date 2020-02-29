Türkiye cep telefonu ithalatı düşmeye devam ediyor

2018 ve 2019 baz alındığında Türkiye’nin ithal telefon faturasından yaklaşık 2 milyar dolarlık bir tasarruf ortaya çıktığı görülüyor. 2019’un ilk yarısında 3 bin 500 TL’nin üzerindeki cep telefonlarına kredi vade sınırını 6’dan 3’e düşürülmesi de bunda önemli rol oynadı.

Bu karardan sonra, 3 bin 500 TL’den pahalı cep telefonlarına yönelen kredili talep ve yurt dışı seyahatlerde 3 aya inen taksit sınırı önemli bir dengeleyici unsur oluşturdu. TÜİK verileri; 2018’in son çeyreğindeki düzenlemenin ardından cep telefonu ithalatı, 2019’un ilk çeyreğinde 436 milyon dolara çıktıktan sonra ilk yarıyı 746 milyon dolar ile bitirmiş oldu. Bu, ithalat ile ilgili düşüşü çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Yurtdışından gelen cep telefonlarının yüksek fiyatları bunda büyük bir etki oluşturdu. Ayrıca BDDK tarafından alınan kredi kartı kararları da önemli bir paya sahip. Sizce akıllı telefon ithalatı ilerleyen yıllarda daha da büyük bir düşüş gösterecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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