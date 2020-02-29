HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye cep telefonu ithalatı düşmeye devam ediyor

Türkiye cep telefonu ithalatı düşmeye devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin cep telefonu ithalatı, 2018 yılında alınan çeşitli tedbirler ile 2 milyar doların altına düştü. Yaklaşık olarak 1 milyar 966 milyon dolar olarak açıklanan 2018 verileri, 2019 yılında da düşüşünü devam ettirdi.

Türkiye cep telefonu ithalatı düşmeye devam ediyor

2018 ve 2019 baz alındığında Türkiye’nin ithal telefon faturasından yaklaşık 2 milyar dolarlık bir tasarruf ortaya çıktığı görülüyor. 2019’un ilk yarısında 3 bin 500 TL’nin üzerindeki cep telefonlarına kredi vade sınırını 6’dan 3’e düşürülmesi de bunda önemli rol oynadı.

Bu karardan sonra, 3 bin 500 TL’den pahalı cep telefonlarına yönelen kredili talep ve yurt dışı seyahatlerde 3 aya inen taksit sınırı önemli bir dengeleyici unsur oluşturdu. TÜİK verileri; 2018’in son çeyreğindeki düzenlemenin ardından cep telefonu ithalatı, 2019’un ilk çeyreğinde 436 milyon dolara çıktıktan sonra ilk yarıyı 746 milyon dolar ile bitirmiş oldu. Bu, ithalat ile ilgili düşüşü çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Yurtdışından gelen cep telefonlarının yüksek fiyatları bunda büyük bir etki oluşturdu. Ayrıca BDDK tarafından alınan kredi kartı kararları da önemli bir paya sahip. Sizce akıllı telefon ithalatı ilerleyen yıllarda daha da büyük bir düşüş gösterecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Razer DeathAdder v2 gaming mouse ve Razer Cynosa Lite gaming klavye

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
WhatsApp karanlık mod için duvar kağıtlarını açtı WhatsApp karanlık mod için duvar kağıtlarını açtı
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
cep telefonu Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımızı 34'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımızı 34'e yükseldi

ABD'de 'Patriot' çatlağı!

ABD'de 'Patriot' çatlağı!

Akaryakıtta 15 kuruşluk ÖTV artışı! Resmi Gazete'de yer aldı

Akaryakıtta 15 kuruşluk ÖTV artışı! Resmi Gazete'de yer aldı

Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!

Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu

Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Diğer Haberler
Hyundai üretim tesisini kapattı

Hyundai üretim tesisini kapattı

Amazon 1 milyondan fazla ürüne satış yasağı koydu

Amazon 1 milyondan fazla ürüne satış yasağı koydu

Bir modemden çok daha fazlası

Bir modemden çok daha fazlası

Ömer Fatih Sayan, sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çekti

Ömer Fatih Sayan, sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çekti

WhatsApp karanlık mod için duvar kağıtlarını açtı

WhatsApp karanlık mod için duvar kağıtlarını açtı

ABD Huawei savaşı tam gaz devam

ABD Huawei savaşı tam gaz devam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.