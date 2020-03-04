HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Türkiye daha çok sığınmacı alsın para verelim!'

'Türkiye daha çok sığınmacı alsın para verelim!'

04.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Hollanda hükümeti, Avrupa Birliği'nin AB), "mültecileri geri alması karşılığında Türkiye'ye daha fazla para vermesine" yeşil ışık yaktı.

'Türkiye daha çok sığınmacı alsın para verelim!'

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers - Knol, "Türkiye, mülteci almak için Avrupa'dan daha fazla para istiyorsa, buna hayır demeyeceğiz" dedi.

Hollanda Meclisi, Salı akşamı yaptığı oturumda, Türkiye'den Yunan sınırına yönelen yeni mülteci akışını görüştü. İktidar ve muhalefete bağlı çok sayıda milletvekili, Yunanistan sınırınki mülteciler konusunda Türkiye'yi suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi amaçlar uğruna mültecileri kullandığını savunan Hollandalı milletvekilleri, Türkiye'yi Avrupa'ya karşı şantaj yapmakla suçladılar.

Bazı milletvekilleri, Türkiye'nin, 2016 yıkında imzalanan mültecilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmayı tek taraflı olarak iptal ettiğini savundu.

Hükümet adına söz alan Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili, Güvenlik ve Adalet Bakan Yadımcısı Ankie Broekers - Knol, milletvekillerinin "şantaj" söylemine katılmadı.

Hollandalı hükümet üyesi, "Hep bir ağızdan yüksek sesle 'şantaj' sözcüğünü dillendirebilir ya da anlaşmaya bağlı kalmadıklarını söyleyebiliriz ama bu sorunu çözmez" dedi.

Broekers - Knol, sorunun çözümü için, Avrupa tarafından Türkiye'ye daha fazla para verilmesi fikrine olumlu yaklaştıklarını belirterek, "Ankara'nın, mültecileri almak için daha fazla para talebine" hayır demeyeceklerini söyledi.

'TEK YÖNLÜ BİR SÜREÇ OLAMAZ'

Hollandalı bakan yardımcısı, bunun karşılığında Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vırgulayarak, "Bu, tek yönlü bir süreç olamaz" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri ve eski Hollanda Dış Ticaret Bakanı Lilianne Ploumen de, Türkiye - Suriye sınırındaki yeni durumu da dikkate alarak Ankara ile acilen yeni anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi'ne (PvdA) mensup iki milletvekili, birlikte kaleme aldıkları ortak açıklamda, AB tarafından Ankara'ya, vizesiz seyahat ve savunmasız mültecilerin yeniden yerleştirilmesinden, katılım müzakerelerini hızlandırmaya kadar verilen vaatlerin yerine getirilmediğini vurguladılar.

Mülteci krizini AB için bir skandal diye değerlendiren Hollandalı parlamenterler, Avrupalı liderleri, "devekuşu politikası izlemekle" ve Türkiye'ye yeterince mail destekle bulunmamakla suçladılar.

Piri ve Ploumen, "Bizim açımızdan, Türkiye'de mültecilerin kabulü için mali desteğin sürdürülmesi gerekiyor. Ancak bu, Türkiye'deki insan hakları durumuna yönelik eleştirileri dile getirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Türkiye'de insan hakları savunucuları, STK ve gazeteciler için de bir fon olmalı" dedi.

Türk-Yunan sınırındaki duruma ilişkin gelişmeler, Brüksel'de Çarşamba günü AB temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek acil istişare toplantısında ele alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Sevgilisinin telefonundaki fotoğrafları görünce... Korkunç olay!Sevgilisinin telefonundaki fotoğrafları görünce... Korkunç olay!
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
sığınmacı Hollanda Türkiye para

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Survivor'da itiraf etti: Kapıdan içeri alınmadım

Survivor'da itiraf etti: Kapıdan içeri alınmadım

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

Diğer Haberler
AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Koronavirüs İran'da bir bakana bulaştı!

Koronavirüs İran'da bir bakana bulaştı!

Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince ayrılmak istedi, sonrası korkunç!

Sevgilisinin telefonundaki fotoğrafları görünce... Korkunç olay!

Merkel'den Suriye'de güvenli bölge önerisi

Merkel'den Suriye'de güvenli bölge önerisi

Neden koronavirüs'e karşı kadınlar erkeklerden daha dayanıklı?

Neden koronavirüs'e karşı kadınlar erkeklerden daha dayanıklı?

Çok ilginç hikaye: Neden annemle evlendim?

Çok ilginç hikaye: Neden annemle evlendim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.