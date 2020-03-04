'Türkiye daha çok sığınmacı alsın para verelim!'

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers - Knol, "Türkiye, mülteci almak için Avrupa'dan daha fazla para istiyorsa, buna hayır demeyeceğiz" dedi. Hollanda Meclisi, Salı akşamı yaptığı oturumda, Türkiye'den Yunan sınırına yönelen yeni mülteci akışını görüştü. İktidar ve muhalefete bağlı çok sayıda milletvekili, Yunanistan sınırınki mülteciler konusunda Türkiye'yi suçladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi amaçlar uğruna mültecileri kullandığını savunan Hollandalı milletvekilleri, Türkiye'yi Avrupa'ya karşı şantaj yapmakla suçladılar. Bazı milletvekilleri, Türkiye'nin, 2016 yıkında imzalanan mültecilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmayı tek taraflı olarak iptal ettiğini savundu. Hükümet adına söz alan Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili, Güvenlik ve Adalet Bakan Yadımcısı Ankie Broekers - Knol, milletvekillerinin "şantaj" söylemine katılmadı. Hollandalı hükümet üyesi, "Hep bir ağızdan yüksek sesle 'şantaj' sözcüğünü dillendirebilir ya da anlaşmaya bağlı kalmadıklarını söyleyebiliriz ama bu sorunu çözmez" dedi.