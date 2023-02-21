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  4. Türkiye'de 1.2.3. derecede riskli deprem bölgeleri hangileri? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası!

Türkiye'de 1.2.3. derecede riskli deprem bölgeleri hangileri? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası!

21.02.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye'de deprem açısından riskli bölgeler araştırılıyor. Geçtiğimiz gün Hatay'ın 6,4 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsılması yeniden binaların yıkılmasına neden oldu. MTA yenilenmiş diri fay hattı haritasını yayınladı. Peki Türkiye'de 1.2.3. derecede riskli deprem bölgeleri hangileri? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası!

Türkiye'de 1.2.3. derecede riskli deprem bölgeleri hangileri? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası!

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, çevresinde bulunan on ili etkiledi. Büyük yıkıma neden olan depremin ardından, Türkiye'de yer alan fay hatları, AFAD deprem risk haritasına göre 1.2.3. derece riskli deprem bölgeleri ve MTA diri fay hattı aramaları hız kazandı. Peki Türkiye'de 1.2.3. derecede riskli deprem bölgeleri hangileri? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası!

Türkiye'de 1.2.3. derecede riskli deprem bölgeleri hangileri? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası!

MTA YENİLENMİŞ FAY HATTI HARİTASI

MTA, yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. Bu haritaya göre Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay var. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde bulunuyor.

MTA YENİLENMİŞ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

DİRİ FAY NEDİR, NE DEMEK?

Aktif fay veya diri fay tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isimdir. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak isimlendirilir.

Fayların dirilikleri yalnızca yazılı tarihsel kataloglardan değil bunun yanı sıra tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Türkiye'de 1.2.3. derecede riskli deprem bölgeleri hangileri? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası!

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Türkiye'nin doğusunda bulunan atımlı bir fay hattı olan Doğu Anadolu Fay Hattı Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çöküntüsü'nün kuzey ucundaki Maraş üçlü eklemi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova üçlü ekleminde kuzeydoğu yönünde son bulur.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Türkiye'de 1.2.3. derecede riskli deprem bölgeleri hangileri? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası!

1. 2. 3. DERECE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu olmak üzere üç fay hattı var. Kırmızı renkte olan yerler birinci deprem bölgesidir. Pembe renkteki bölgeler ikinci, sarı olan iller ise üçüncü deprem bölgesidir.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

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deprem Türkiye fay hattı fay hattı haritası

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