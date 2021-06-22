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  4. Türkiye’de 80 çift kalan şah kartalının yılan avı görüntülendi

Türkiye’de 80 çift kalan şah kartalının yılan avı görüntülendi

22.06.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki popülasyonu 50-80 çift olduğu tahmin edilen ve Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen ‘şah kartalı' yılan avlamaya çalışırken görüntülendi.

Türkiye’de 80 çift kalan şah kartalının yılan avı görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, popülasyonu 50-80 çift olduğu tahmin edilen Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Şah Kartal Tür Eylem Planı” hazırlanmış ve plan kapsamında her yıl izleme çalışmaları yapılmaya başlamıştı. Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'ta faaliyet yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Çorum'da şah kartalını görüntüledi.

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YAVRUSU İÇİN AVLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan kuşlardan şah kartalı, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Haziran’da yapılan izleme çalışmaları esnasında yuvada bulunan 2 yavrusu için avlanırken görüntülendi.

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Şah kartalın yılan ile mücadelesi ve bu mücadeleden yılanın galip çıkması anbean kayıt altına alındı.

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(İHA)

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