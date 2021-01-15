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  4. Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti

Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti

15.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre aşılananların sayısı 300 bini geçti.

Dün sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 08.40 itibarıyla Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor.

28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ UYGULANACAK

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.

Kaynak: TRT Haber

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