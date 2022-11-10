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Türkiye’de binlerce kişi mağdur olmuştu! Aylar sonra ilk kez görüntülendi... Thodex’in kurucusu Özer hakim karşısında

10.11.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Yeniden hakim karşısına çıkan Özer'in son görüntüsü ise dikkat çekti. Özer'in bıyık bıraktığı görüldü. Öte yandan mahkeme duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

Türkiye’de binlerce kişi mağdur olmuştu! Aylar sonra ilk kez görüntülendi... Thodex’in kurucusu Özer hakim karşısında

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye’ye iade edilmesini talep etti. Özer, Arnavutluk’un Elbasan Savcılığının iade süreci çerçevesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma yine ertelenirken, Özer’in avukatı hakimin reddini talep etti. Daha önce iki defa ertelenen davada Özer’in avukatı, Türkiye’den gelen delillerin yazılı olarak tercüme edilmesini ve Türkiye Başsavcılığından başka vukuatı olup olmadığı konusunda ek delil talebinde bulundu. Avukatın delillerin tercüme edilmesi talebini kabul eden hakim, diğer talebini ise reddetti. Bunun akabinde avukat savunmasını yapmadan salondan ayrıldı. Duruşma, 14 Kasım’a ertelendi.

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2 KİŞİ İLE BİRLİKTE YAKALANMIŞTI

Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Faruk Fatih Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Thodex Faruk Fatih Özer

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