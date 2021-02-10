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Türkiye'de bir ilk! Antalya'da muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga

10.02.2021 08:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de bir ilk! Antalya'da muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga

Antalya'da burnundaki tümör yüzünden gagası düşen 6 yaşındaki muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga yapıldı. Çocuk implantlarıyla tutturulan protez gaga ameliyatı 2,5 saat sürdü. Kuşun sahibi Helen Sanem Gültekin (21), "Cevriye'nin gagası düşünce yaşamaz diye düşündük, uyutmak için veterinere gelmiştik. Direndi, ameliyattan da çıktı ve şu an gayet sağlıklı" dedi.

9 Eylül Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okuyan Helen Sanem Gültekin, uzaktan eğitim nedeniyle Antalya'dayken 'Cevriye' adını verdiği muhabbet kuşu, burnundan rahatsızlandı. Gagası kanayan, papağan kuş türlerinden, ortalama yaşam süresi 10 yıl olan kuşa, 'kanser' teşhisi konuldu. Yavruyken aldığı 'Cevriye'nin bu durumuna üzülen ve kuşunu Konyaaltı ilçesindeki bir veteriner kliniğine getiren Gültekin, "Tümörü vardı bir gece tümörü patladı, çok yoğun kanama oldu. Ameliyat yapılamayacağı söylendi. 20 gramlık hayvan. Bir akşam gagası düştü. Biz de veterinere uyutulması için geldik" dedi.

Kuşu muayene eden veteriner hekim Onur Değirmen'in aklına diş proteziyle gaga yapmanın geldiğini anlatan Gültekin, "Çene cerrahı ile çalışılarak gaga yapıldı. 'Ameliyattan çıkamaz' diye düşündük. O ameliyattan çıktı. 6 yaşında ve şu an gayet sağlıklı" dedi.

Cevriye'yi 5 yıl önce yavruyken annesinin iş yerindeki bir kişiden alınıp sahiplendiğini anlatan Gültekin, "Korkaktı bize ısınamadı. Kedi, kaplumbağa ve ördek denedik, köpek gezdirmesi zordur. Muhabbet kuşunun bakımı daha basit. Cevriye aç bir kuş, sürekli yemek yer. Ameliyattan sonra ötmeyi bıraktı. Yavaş yavaş geçecek diye umuyorum."

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GAYET SAĞLIKLI

Ameliyatı yapan Veteriner Hekim Onur Değirmen ile tekniker Emre Dipevliler, muayeneye getirilen muhabbet kuşunun gayet sağlıklı olduğunu gördüklerini aktardı. Yapılan gagayı da kontrol eden ameliyat ekibi, kuşu bir sonraki kontrol için Helen Sanem Gültekin'e teslim etti.

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TÜRKİYE'DE BİR İLK

Veteriner Hekim Onur Değirmen, kuşun gaga ameliyatı sonrası oldukça sağlıklı olduğunu söyledi. Gaganın çok önemli bir organ olduğunu, içinde kan damarları ve sinirler olduğunu vurgulayan Değirmen, "Bu kuşlarda çok yapılamayan bir operasyondu. Türkiye'de yapılmamış bir operasyon" dedi. Değirmen, kuşun burnunda oluşan tümörün gagayı etkilediğini, ilaçlarla bu bölgeyi temizlemek isterken gaganın kendiliğinden düştüğünü söyledi. Kuşun sahibinin umutsuz bir şekilde kliniğe geldiğini, uyutulmasının dahi düşünüldüğünü belirten Veteriner Hekim Değirmen, "Daha önce Türkiye'de gaga tamamen düşmemiş ve öyle ameliyatlar yapılmış. Kliniğimizde bu operasyonu yapmaya karar verdik. Toplamda 2,5 saate yakın sürdü. Dişlerde kullanılan akrilik maddeyi şekillendirip gaga yaptık ve çocukların dişlerinde kullanılan implant ile gagayı sabitledik. Cevriye, şu an yeni gagasına alışma devresinde, ötme problemi var. Yemesi de gayet iyi. Kuşun sağlıklı olması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Türkiye'de ilk kez bu tarzda yapılan bir ameliyat oldu" diye konuştu.

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(DHA)

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