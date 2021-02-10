Türkiye'de bir ilk! Antalya'da muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga

9 Eylül Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okuyan Helen Sanem Gültekin, uzaktan eğitim nedeniyle Antalya'dayken 'Cevriye' adını verdiği muhabbet kuşu, burnundan rahatsızlandı. Gagası kanayan, papağan kuş türlerinden, ortalama yaşam süresi 10 yıl olan kuşa, 'kanser' teşhisi konuldu. Yavruyken aldığı 'Cevriye'nin bu durumuna üzülen ve kuşunu Konyaaltı ilçesindeki bir veteriner kliniğine getiren Gültekin, "Tümörü vardı bir gece tümörü patladı, çok yoğun kanama oldu. Ameliyat yapılamayacağı söylendi. 20 gramlık hayvan. Bir akşam gagası düştü. Biz de veterinere uyutulması için geldik" dedi.

Kuşu muayene eden veteriner hekim Onur Değirmen'in aklına diş proteziyle gaga yapmanın geldiğini anlatan Gültekin, "Çene cerrahı ile çalışılarak gaga yapıldı. 'Ameliyattan çıkamaz' diye düşündük. O ameliyattan çıktı. 6 yaşında ve şu an gayet sağlıklı" dedi.

Cevriye'yi 5 yıl önce yavruyken annesinin iş yerindeki bir kişiden alınıp sahiplendiğini anlatan Gültekin, "Korkaktı bize ısınamadı. Kedi, kaplumbağa ve ördek denedik, köpek gezdirmesi zordur. Muhabbet kuşunun bakımı daha basit. Cevriye aç bir kuş, sürekli yemek yer. Ameliyattan sonra ötmeyi bıraktı. Yavaş yavaş geçecek diye umuyorum."